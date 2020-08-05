Частные детективы получают большие права

Есть частные клиники. Есть частные школы. А будут ли частные следователи? Чем чёрт не шутит! В загранке даже частные тюрьмы имеются. О Шерлоках Холмсах российского разлива — Николай Лившиц в программе «Бредешок».

Новый законопроект внесён в Госдуму. Он позволяет приобщать к уголовным делам доказательства, собранные частными детективами. Кому-то это покажется узким вопросом. Но как к нему подойти. У нас есть частные медицинские клиники, их легальность не вызывает вопросов. У нас есть частные образовательные учреждения. С их дипломом хоть куда. А частные сыскные агентства, если соотнести с медициной, это что-то типа знахарей – вроде лечат, но только без шума, с глазу на глаз, в обстановке секретности.

Работа российских Шерлоков Холмсов разрешена законом. Но выводы, к которым они приходят своим дедуктивным методом, силы не имеют. Как и вещественные доказательства. Это на усмотрение следствия — приобщить их к делу или не приобщить. И как приобщить — всё должно быть оформлено в соответствии с УПК. Но если находки частных сыскарей будут в законе, то это откроет блестящие перспективы для развития всей системы следствия.

К примеру, ты терпила. Не дай бог, конечно. И дело твоё ни с места. Нет доказательств. Всё ж ясно, но доказательств нет. И ты нанимаешь детектива. И тот становится катализатором следственного процесса. Где-то шарит, что-то находит, всё это приобщается к материалам уголовного дела. Виновный наказан.

Конечно, могут быть перегибы. Лазейки для коррупции. К примеру, сидит следователь Пиндык и мурыжит дело. Он разводит руками и туманно смотрит вдаль. А потом говорит, что знает одного сыскаря, и лучше двинуть к нему. Ты идёшь в частное агентство, а там сидит брат Пиндыка — Пиндык-2. И за деньги он быстро находит все доказательства, чтобы Пиндык-1 закончил дело.

Чтобы избежать кумовства, нужно сделать следующий шаг — разрешить частникам самим вести дела, самим готовить обвинительное заключение, самим утверждать его в прокуратуре и отправлять в суд. Тогда никакой коррупции. А для государства — экономия, ведь правоохранители основательно разгрузятся.

Конечно, возникнет вопрос качества следствия. Не все же у нас Мегрэ, Шерлоки Холмсы и Эркюли Пуаро.

Ничего страшного. Частные сыскные агентства нужно объединить в СРО – саморегулируемые организации. По результатам оставлять или отбирать лицензии. Если 95% расследованных дел устояло в суде – хороший сыскарь. Если меньше – плохой, пусть идёт в адвокаты.

Есть ещё одна затыка. Детективы-волонтёры. Те, кто захочет копаться в чём-то из чистого альтруизма. Мы уже видели, что происходит, когда общественность начинает бороться с коррупцией. Хлопот не оберёшься. Поэтому круг преступлений для частного расследования нужно ограничить. Дать им вести только уголовные дела небольшой и средней тяжести, по которым предусмотрена санкция в виде наказания до 5 лет лишения свободы. Взятки, хищения в особо крупном, ряд других экономических преступлений и прочие тяжкие и особо тяжкие статьи нужно оставить за проверенными государственными людьми.

Я сам, друзья, закончил Владимирский юридический институт. По первому диплому — оперативно-розыскная деятельность. По второму — юриспруденция. Кто знает, что ждёт впереди. Может, ещё пригодятся и эти «корочки». В органы меня точно не возьмут. Стар. Без стажа. Без связей. А в частном порядке могу ещё поскрипеть. Вчера у жена ножницы куда-то запропастились, я нашёл. На прошлой неделе — ключи от машины. Так что в случае чего начну как «Детектив на час». А там как дело пойдёт. Если что — зовите.

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