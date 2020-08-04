Бывшую высокопоставленную чиновницу подозревают во взятке

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента имущественных и земельных отношений. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в прошлом году госслужащая, являясь председателем комиссии по закупкам, сообщила генеральному директору строительной фирмы, что за денежное вознаграждение сможет обеспечить беспрепятственное участие и победу в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта по нацпроекту.

Сумма контракта составила 68 миллионов рублей.

По результатам проведенных торгов с коммерсантом был заключен контракт на сумму более 68 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. В феврале текущего года подозреваемая получила от генерального директора строительной фирмы 1 миллион 500 тысяч рублей. При получении оставшейся части взятки в размере 1 миллион 100 тысяч рублей она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Ранее «Призыв» рассказывал о нескольких резонансных расследованиях, связанных с руководством Владимирского юридического института ФСИН РФ. Начальник вуза помещён под стражу.

Ольга Ефремова

Фото: tumentoday.ru