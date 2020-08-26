Блок «Управление благосостоянием» Сбербанка нарастил объем онлайн-продаж в 10 раз

За год доля онлайн-продаж блока «Управление благосостоянием» Сбербанка выросла почти в 10 раз — с 2,8% по итогам первого полугодия 2019 года до 19,4% по состоянию на конец июня 2020 года. В абсолютных значениях продажи блока в дистанционных каналах обслуживания за 6 месяцев года достигли 4,3 млрд рублей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Одним из самых позитивных эффектов нескольких непростых месяцев работы в период пандемии стала ускоренная диджитализация бизнеса блока ʺУправлением благосостояниемʺ. Начиная с апреля мы вывели в онлайн всю линейку продуктов ʺСбербанк Управление Активамиʺ и индивидуальные пенсионные планы (ИПП) НПФ Сбербанка, сделали доступными удаленно сервисы урегулирования убытков по всем рисковым видам страхования, а также предоставили возможность дистанционно подать заявление на выплату и внести изменения в договоры страхования жизни.

В январе мы ставили перед собой несколько целей на 2020 год: вывести в Сбербанк Онлайн все продукты благосостояния и 75% постпродажных сервисов, а также довести долю онлайн-продаж до 20%. Уже понятно, что мы этот план перевыполним. В июне клиенты оформили онлайн 49% от общего количества договоров ИПП, 10% договоров индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), 65% открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) и 25% от всех продуктов УК. Доля онлайн-продаж рисковых кредитных и коробочных страховых продуктов выросла с 5% в июне 2019 года до 16% в июне 2020 года. В целом доля онлайн-продаж блока выросла почти в 10 раз — почти до 20%.

Диджитализация бизнеса блока продолжается. В частности, мы модифицировали нашу программу по страхованию домов и квартир в онлайн-конструктор, с помощью которого клиенты могут выбрать оптимальные условия страховой защиты. Нашим клиентам стала доступна новая программа страхования любимых вещей. В мобильном приложении банка заработал маркетплейс по ОСАГО. В ближайшее время мы выведем в мобильный банк и продукты компании ʺСбербанк страхование жизниʺ».

Сегодня онлайн доступно оформление всех рисковых страховых продуктов компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Также в Сбербанк Онлайн можно оформить договоры индивидуального пенсионного плана, инвестировать в 18 ОПИФ, стратегии доверительного управления, ИИС с готовой стратегией и пять готовых инвестиционных портфелей, составленных в соответствии с риск-профилями клиентов. Помимо этого, совсем недавно появилась возможность погашать паи ОПИФ онлайн. По договорам страхования жизни сегодня доступны сервисы постпродажного обслуживания, в частности возможность подать заявление на выплату и внести изменения в договоры.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«По итогам полугодия все основные финансовые показатели блока достигнуты. Линия бизнеса блока ʺУправление благосостояниемʺ является третьей по размеру в Группе Сбербанк. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за апрель-июнь 2020 года на 6% и достигли почти 1,6 трлн рублей. Операционный доход блока за второй квартал составил 29 млрд рублей, таким образом мы обеспечили 5,6% от общего операционного дохода Группы Сбербанк (по данным консолидированной отчетности банка по МСФО)».

Блок «Управление благосостоянием» Сбербанка занимается развитием инвестиционных, накопительных и рисковых страховых продуктов и сервисов, а также подразделения Sberbank Private Banking. Блок курирует бизнес пяти дочерних компаний: «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк страхование», «Сбербанк Управление активами», НПФ Сбербанка, «Страховой брокер Сбербанка».