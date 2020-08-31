Безлимитные проездные начнут действовать на всех маршрутах

Безлимитные проездные билеты теперь будут действовать во Владимире на всех без исключения городских автобусных и троллейбусных маршрутах. Нововведение вступает в силу завтра, 1 сентября. Руководству областного центра удалось достигнуть соглашения с перевозчиками, работающими на тех маршрутах, где не действовал проездной билет. Это ООО «ПОАТиС» (автобус № 18С) и ИП Тимофеев А.В. (автобусы № 3С, 23, 53).

Стоимость проездных осталась прежней — полторы тысячи рублей.

Напомним, что первыми принимать месячные безлимитные проездные начали «Владимирпассажиртранс» и компания «АДМ».

Ранее «Призыв» сообщал, что компания «Владикард», которая обслуживает во Владимире автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, сменила адрес. Теперь за оформлением и пополнением транспортных карт нужно ехать в центр города.