Бесплатный завтрак в начальной школе получат все

С 1 сентября все ученики начальной школы Владимирской области будут получать бесплатный завтрак. Региональный департамент образования уже получил подтверждение от федеральных структур, что деньги на обеспечение детей 1-4-х классов выделены.

— По оперативной информации наш регион вошел в список тех, кто получит федеральные средства. Теперь цена завтрака для ребенка будет составлять 60 рублей. Это значительно выше прежнего. И каждый ребенок в начальной школе будет получать горячее питание, — сообщила «Призыву» директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

Во Владимире в конце учебного года посещали столовые 77% учеников школ. Показатели снизились после того, как мэрия лишила льготы на бесплатное питание часть семей. Тогда местные власти в погоне за экономией бюджетных расходов решили всем выдавать компенсацию за горячее питание в начальной школе в сумме 20 рублей за прием пищи. 100-процентную скидку оставили только льготным категориям из числа малоимущих, многодетных и инвалидов. Теперь же ситуация поменяется благодаря поддержке из федеральной казны.

В меню завтрака войдет горячее блюдо, горячий напиток и фрукт.

Во Владимире годом ранее подорожало питание в школах. Но завтрак стоил 40 рублей, а не 60, как будет с нового учебного года. Может выйти так, что ученики 1-4-х классов будут питаться стопроцентно, а среднее звено пойдет в отказ.

Городские школы обеспечивают горячими блюдами комбинаты питания «Школьный» и «Сунгирь». Несмотря на простой во время дистанционного обучения, выплачивали зарплаты поварам и работникам кухни. На последней сессии горсовета депутаты выделили им субсидию на поддержку их дальнейшей деятельности. Поэтому пищеблоки удастся открыть в новом учебном году.

Как «Призыв» сообщал ранее, местные власти будут принимать решение, в каком виде будут проходить линейки 1 сентября. Определиться планируют после 20 августа.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»