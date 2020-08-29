Бесплатный велопрокат открыли владимирским медикам

Владимирские прокатчики велосипедов организовали акцию для медиков, чтобы поднять им боевой дух во время пандемии. Теперь на работу врачи и медсестры областного центра могут бесплатно ездить на двухколесном транспорте. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в приложении велошеринга «Luckybike», прислать подтверждающую справку с места работы, а также свой номер телефона в личные сообщения (директ Инстаграмм или ВК) либо на почту vladimir@luckybike.co.

Акция стартовала, заявки принимаются до 15 сентября. Действовать акция будет до конца сезона (предположительно, 1 ноября).

По словам организаторов, медики из близлежащих населенных пунктов, например, Суздаля, тоже могут покататься на оранжевых велосипедах. Бесплатный транспорт будет в доступе до ноября этого года.

Кроме медиков поощрять также планируют ветеринаров и студентов. Для них прокатчики организуют разовую акцию. Им также придется прислать подтверждающие документы.

Сейчас у владимирских прокатчиков 146 велосипедов. Для них по городу предусмотрено 76 точек парковки. Ранее «Призыв» рассказывал о том, как воспользоваться услугой велошеринга, и что грозит клиентам за сломанный велосипед.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»