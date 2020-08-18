«Белый дом» выделил деньги на рециркуляторы, термометры и маски для школ

Администрация Владимирской области выделила более 63 миллионов рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Речь идет о финансировании мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. Деньги пойдут на приобретение рециркуляторов воздуха, дозаторов для антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Субсидии распределены в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования». Муниципалитеты получат от 443 тысяч до 16,47 миллионов рублей. Сумма зависит от количества детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства будут направляться в порядке софинансирования муниципальных целевых программ.

Образовательные учреждения получат 63 миллиона рублей.

Учитывая, сколько требований должны выполнить школы, чтобы начать работать с 1 сентября, деньги на закупку необходимого оборудования и СИЗ им пригодятся. Родителей также беспокоил вопрос финансирования. Во Владимире, например, в некоторых школах начали собирать деньги на рециркуляторы. После публикаций в СМИ и официального комментария от мэрии поток жалоб на «коронавирусные» поборы прекратился.

Ранее «Призыв» сообщал, что День знаний ученики Владимирской области проведут в школах, но не в привычном формате. Линейки на открытом воздухе предложили провести только для 1-х, 9-х и 11-х классов.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»