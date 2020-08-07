Барды в Гороховце, театр в Суздале, экскурсии в болоте: выходные будут незабываемыми!

Самые яркие события уик-энда

  1. Фестиваль авторской песни «Макушка лета» 0+

    Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды… Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке».

    В программе фестиваля традиционно будет три блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный. Песенный блок в очередной раз станет самым насыщенным. В него войдут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и Большой фестивальный концерт с участием приглашённых артистов.

    Участников фестиваля будут ждать экскурсии по Гороховцу и интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц». Спортивно-развлекательное направление включает в себя подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.

    Больше информации можно получить на странице «Макушки лета» в «ВКонтакте».

    Гороховец, комплексный (ландшафтный) заказник «Клязьминский береговой»

    7, 8 и 9 августа

    Цена входного билета — 300 руб.  Вся развлекательная, спортивная и песенная программа — бесплатно. Отдельно оплачиваются экскурсии по Гороховцу и приобретение сувениров.

  2. Летние театральные вечера в Суздале 16+

    Владимирский академический театр драмы, начиная с 7 августа, в течение всего месяца каждую неделю с пятницы по субботу будет давать спектакли на открытой площадке Гостинично-туристического комплекса в Суздале.

    7 августа в 20.00 — сказание о князе-строителе  «Андрей Боголюбский». История жизни великого князя, история побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства.

    8 августа в 20.00 — героическая трагедия  «Молодая гвардия» по мотивам романа Александра Фадеева.

    9 августа в 19.00 — развеселая итальянская комедия положений  «Моя профессия — синьор из общества».

    ГТК: Суздаль, ул. Коровники, 45

    Цена билета – от 600 до 1200 руб.

    Сцена из спектакля «Моя профессия — синьор из общества». Фото: dramavladimir.ru

  3. Ботаническая экскурсия 6+

    Проект «Экскурсии от местных для местных» и народный экскурсовод Дарья Юрьина предлагают поучаствовать в маленьком болотном квесте. Задача героическая — найти 9 удивительных растений. Надевайте резиновые сапоги – и в путь, за новыми впечатлениями!

    Место встречи уточняйте у экскурсовода

    8 августа в 13.42. Продолжительность — 1,5 часа

    Стоимость – кто сколько может

    Фото: vk.com/podnimiglaza33

  4. Открытые кинопоказы 6+

    Все желающие приглашаются на просмотр фильмов под открытым ночным небом во Владимире.  На первом в этом году кинопоказе вам будет предложен фильм «Движение вверх» (6+). Российская спортивная драма 2017 года создана режиссёром Антоном Мегердичевым по мотивам реальных событий. Кино повествует о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года.

    Футбольное поле в Центральном парке культуры и отдыха

    8 августа в 20.00

    Вход свободный

  5. Концерт органной музыки 6+

    Музыку соборов исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Калашникова (орган).

    Католический храм: ул. Гоголя, 12

    8 августа в 18.00

    Благотворительный взнос при входе

    ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ

    Фото: listim.com

  6. Выставка искусства эпохи пандемии 16+

    В столице Владимирской области открылась выставка произведений искусства, созданных в эпоху пандемии коронавируса и самоизоляции. Картины и инсталляции отражают взгляды российских художников на современную цивилизацию, подтачиваемую различными катаклизмами. Произведения заставляют задуматься о хрупкости мира, заглянуть в будущее и представить, что останется от сегодняшнего поколения.

    Выставка проходит в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI», организованного творческим Союзом художников России при финансовой поддержке Министерства культуры. За время работы форума, совпавшее с пандемией, молодыми художниками и их учителями со всех уголков России было создано более 120 произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии. Сначала они будут экспонироваться во Владимире до 23 августа, затем побывают еще в пяти городах России.

    Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24

    Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00

    Цена билета — 50-100 руб.

  7. Кинофестиваль «Время молодых» 16+

    «Киноклуб «Политехник» в рамках проекта молодежного кинофестиваля «Время молодых» предлагает всем желающим попробовать десерт белорусского молодого автора Дарьи Жук – фильм «Хрусталь». 90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

    Открытая площадка перед Центром культуры и досуга г. Суздаля

    8 августа в 21.00

    Вход свободный

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: https://vk.com/makushkafest
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