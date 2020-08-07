Барды в Гороховце, театр в Суздале, экскурсии в болоте: выходные будут незабываемыми!

Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды… Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке».

В программе фестиваля традиционно будет три блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный. Песенный блок в очередной раз станет самым насыщенным. В него войдут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и Большой фестивальный концерт с участием приглашённых артистов.

Участников фестиваля будут ждать экскурсии по Гороховцу и интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц». Спортивно-развлекательное направление включает в себя подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.

Больше информации можно получить на странице «Макушки лета» в «ВКонтакте».

Гороховец, комплексный (ландшафтный) заказник «Клязьминский береговой»

7, 8 и 9 августа

Цена входного билета — 300 руб. Вся развлекательная, спортивная и песенная программа — бесплатно. Отдельно оплачиваются экскурсии по Гороховцу и приобретение сувениров.