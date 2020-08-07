Барды в Гороховце, театр в Суздале, экскурсии в болоте: выходные будут незабываемыми!

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Фестиваль авторской песни «Макушка лета» 0+
Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды… Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке».
В программе фестиваля традиционно будет три блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный. Песенный блок в очередной раз станет самым насыщенным. В него войдут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и Большой фестивальный концерт с участием приглашённых артистов.
Участников фестиваля будут ждать экскурсии по Гороховцу и интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц». Спортивно-развлекательное направление включает в себя подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.
Больше информации можно получить на странице «Макушки лета» в «ВКонтакте».
Гороховец, комплексный (ландшафтный) заказник «Клязьминский береговой»
7, 8 и 9 августа
Цена входного билета — 300 руб. Вся развлекательная, спортивная и песенная программа — бесплатно. Отдельно оплачиваются экскурсии по Гороховцу и приобретение сувениров.
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Летние театральные вечера в Суздале 16+
Владимирский академический театр драмы, начиная с 7 августа, в течение всего месяца каждую неделю с пятницы по субботу будет давать спектакли на открытой площадке Гостинично-туристического комплекса в Суздале.
7 августа в 20.00 — сказание о князе-строителе «Андрей Боголюбский». История жизни великого князя, история побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства.
8 августа в 20.00 — героическая трагедия «Молодая гвардия» по мотивам романа Александра Фадеева.
9 августа в 19.00 — развеселая итальянская комедия положений «Моя профессия — синьор из общества».
ГТК: Суздаль, ул. Коровники, 45
Цена билета – от 600 до 1200 руб.
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Ботаническая экскурсия 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» и народный экскурсовод Дарья Юрьина предлагают поучаствовать в маленьком болотном квесте. Задача героическая — найти 9 удивительных растений. Надевайте резиновые сапоги – и в путь, за новыми впечатлениями!
Место встречи уточняйте у экскурсовода
8 августа в 13.42. Продолжительность — 1,5 часа
Стоимость – кто сколько может
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Открытые кинопоказы 6+
Все желающие приглашаются на просмотр фильмов под открытым ночным небом во Владимире. На первом в этом году кинопоказе вам будет предложен фильм «Движение вверх» (6+). Российская спортивная драма 2017 года создана режиссёром Антоном Мегердичевым по мотивам реальных событий. Кино повествует о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года.
Футбольное поле в Центральном парке культуры и отдыха
8 августа в 20.00
Вход свободный
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Концерт органной музыки 6+
Музыку соборов исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Калашникова (орган).
Католический храм: ул. Гоголя, 12
8 августа в 18.00
Благотворительный взнос при входе
ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ
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Выставка искусства эпохи пандемии 16+
В столице Владимирской области открылась выставка произведений искусства, созданных в эпоху пандемии коронавируса и самоизоляции. Картины и инсталляции отражают взгляды российских художников на современную цивилизацию, подтачиваемую различными катаклизмами. Произведения заставляют задуматься о хрупкости мира, заглянуть в будущее и представить, что останется от сегодняшнего поколения.
Выставка проходит в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI», организованного творческим Союзом художников России при финансовой поддержке Министерства культуры. За время работы форума, совпавшее с пандемией, молодыми художниками и их учителями со всех уголков России было создано более 120 произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии. Сначала они будут экспонироваться во Владимире до 23 августа, затем побывают еще в пяти городах России.
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета — 50-100 руб.
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Кинофестиваль «Время молодых» 16+
«Киноклуб «Политехник» в рамках проекта молодежного кинофестиваля «Время молодых» предлагает всем желающим попробовать десерт белорусского молодого автора Дарьи Жук – фильм «Хрусталь». 90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».
Открытая площадка перед Центром культуры и досуга г. Суздаля
8 августа в 21.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: https://vk.com/makushkafest
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