Банкам рекомендовали не трогать пострадавших от COVID-19

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам до 31 декабря этого года продолжить реструктурировать кредиты заемщиков, которые заболели коронавирусом или потеряли часть доходов из-за пандемии. Меры поддержки граждан начали работать с 20 марта текущего года. Тогда жители Владимирской области направили почти 17,4 тысячи заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам. По данным на конец июля, банки одобрили 10,7 тысячи обращений от физлиц — 63,2% от числа рассмотренных.

По 10,2 тысячи договоров условия выплат уже изменены.

Совокупный объем реструктурированной задолженности составил около 3,5 млрд рублей. Из них 2,1 млрд – это задолженность по потребительским кредитами, 816 млн – ипотека. Средний размер реструктурированного долга по ипотечным договорам составил 1,26 млн рублей, в потребительском кредитовании – 335 тыс. рублей.

— Выход из послаблений не должен быть резким, постепенное сворачивание мер необходимо для обеспечения долгосрочной устойчивости финансового сектора. Владимирцы постепенно возвращаются к привычным графикам выплат. Если за неделю в апреле в среднем поступало более 2 тысяч заявок по реструктуризации кредитов и оформлению кредитных каникул, то в июле поток сократился до нескольких сотен обращений и в итоге составил чуть более 1000 заявок за месяц, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. Сообщается также, что до конца года будут действовать и другие меры поддержки пострадавших от коронавируса. Так, банки, микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы не должны начислять повышенные проценты, штрафы и пени за просрочки выплат в связи с коронавирусом. От штрафных платежей также должны освободить индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для временно нетрудоспособных клиентов страховых компаний увеличен срок урегулирования страховых случаев.

Ранее «Призыв» сообщал , что Владимирская область попала на 12-е место по уровню бедности.