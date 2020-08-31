Автовышка со стрелой протаранила троллейбус

Автомобильная вышка со стрелой протаранила троллейбус, который двигался по первому маршруту. Инцидент произошел сегодня утром на улице Добросельской во Владимире. По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек. Пассажира общественного транспорта с места ДТП госпитализировали на карете скорой помощи. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

— Сегодня утром водитель автомобиля «ГАЗ-3309» , выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движения троллейбусу. Совершил с ним столкновение. Пострадал пассажир троллейбуса, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области.

В результате аварии пострадал пассажир троллейбуса

На фотографиях с места аварии видно, как сильно пострадал троллейбус. У общественного транспорта помята входная дверь, выбито стекло. Создается ощущение, что при неблагоприятном развитии событий, пострадавших могло быть и больше.

Ранее «Призыв» сообщал, что 9-летний велосипедист попал под колеса груженного щебнем автомобиля «Scania». Мальчик чудом остался жив, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма.