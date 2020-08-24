Автобус налетел на столб у фабрики «Победа»

Авария с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту № 18С, произошла накануне вечером во Владимире на улице Добросельской. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, 61-летний водитель автобуса «MAN» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Дорога на участке в районе швейной фабрики «Победа» идет в горку, поэтому водитель мог разогнаться, чтобы в нее въехать. В социальных сетях говорят, что у водителя произошел инсульт. Но за медпомощью в процессе оформления ДТП никто не обращался.



Авария произошла 23 августа в воскресенье в 20.10. На улице уже темнело, но не было дождя. Никакие дорожные и погодные условия не ухудшали ситуацию на проезжей части.

Водитель врезался в столб, который стоял перед регулируемым пешеходным переходом. Не исключено, что он не успел остановиться перед светофором и резко вывернул руль. Похоже, что скорость движения была немаленькой, поскольку транспортное средство буквально наскочило на препятствие. Кабина автобуса серьезно повреждена.



В этом году на дорогах области произошло 56 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 97 получили ранения. ГИБДД регулярно проводит профилактические мероприятия, проверяет исправность транспортных средств и состояние водителей.

Как «Призыв» сообщал ранее, на месте наезда на школьниц в Муроме хотят поставить светофор с кнопкой. «Зебра» находится рядом со школой, ее давно нужно обезопасить.

Анна Тумановская

Фото групп «Инцидент Владимир» и «Владимирские автомобилисты»