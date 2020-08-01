Август — время событий. Афиша самых ярких фестивалей

Владимирский академический театр драмы в августе будет радовать зрителей спектаклями на открытом воздухе. Летние театральные вечера в Суздале будут проходить на площадке Главного туристического комплекса (ГТК). И можно это считать камерным фестивалем одного театра. 7 августа откроет серию показов «Андрей Боголюбский» (16+). В программе «Молодая гвардия» (12+), «Моя профессия — синьор из общества» (16+), «№ 13» (16+), «Доходное место» (16+), «Примадонны» (16+), «Пять вечеров» (16+), «На всякого мудреца довольно простоты» (16+) и «Новый год FOREVER» (16+).

Запланированы и спектакли для детей. Они будут проходить по субботам. Афишу и информацию о билетах можно найти на сайте театра.