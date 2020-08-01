Август — время событий. Афиша самых ярких фестивалей

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Последний месяц лета будет насыщенным
Разрешение на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе мгновенно превратило август в самый насыщенный событиями месяц. Концерты, танцы, мастер-классы и различные маркеты уже проходят на небольших площадках по всей Владимирской области. Активизировались и организаторы крупных фестивалей. Самые яркие из них «Призыв» собрал для вас в одной афише. Время строить планы!
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Летние театральные вечера в Суздале
Владимирский академический театр драмы в августе будет радовать зрителей спектаклями на открытом воздухе. Летние театральные вечера в Суздале будут проходить на площадке Главного туристического комплекса (ГТК). И можно это считать камерным фестивалем одного театра. 7 августа откроет серию показов «Андрей Боголюбский» (16+). В программе «Молодая гвардия» (12+), «Моя профессия — синьор из общества» (16+), «№ 13» (16+), «Доходное место» (16+), «Примадонны» (16+), «Пять вечеров» (16+), «На всякого мудреца довольно простоты» (16+) и «Новый год FOREVER» (16+).
Запланированы и спектакли для детей. Они будут проходить по субботам. Афишу и информацию о билетах можно найти на сайте театра.
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Первый Фестиваль уличных театров
Первый Фестиваль уличных театров (0+) пройдет в Суздале 15 и 16 августа. Два дня жители и гости города-музея смогут наслаждаться ярким праздником. Запланировано несколько площадок, все они будут располагаться рядом с Торговыми рядами. В субботу организаторы обещают основное действо. Участники покажут постановки и импровизации в разных жанрах: музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр. А завершится день карнавалом. В воскресенье пройдут мастер-классы, их программа будет опубликована чуть позже. Участие в фестивале примут более 30 профессиональных и любительских коллективов из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Белгорода, Владимира и т.д. Все новости фестиваля можно узнать в официальной группе мероприятия в «ВКонтакте».
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Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне»
VII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (6+) пройдет 15 августа. Место традиционное — город Суздаль. Как и в прошлые годы будут задействованы две площадки. Открытие состоится в Ризоположенском монастыре в 11.00. Там же пройдут концерты колокольных звонов и выступят Владимирский камерный хор, вокальный ансамбль «Arielle» и камерный хор «Русский партес» Тверской академической областной филармонии. Рядом развернется ярмарка ремесленников. А вечером на Торговой площади пройдут мастер-классы по колокольному звону. Начало в 17.00. Завершит праздник большой концерт с участием Владимирского губернаторского симфонического оркестра.
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Кинофестиваль «Время молодых»
И снова Суздаль! В конце августа город-музей примет кинофестиваль «Время молодых» (6+). Продлится он с 28 по 30 августа. Организует все киноклуб «Политехник» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие в фестивале примут молодые режиссеры и известные киноведы. Три дня подряд на Красной площади будут проходить открытые показы. Транслировать планируется фильмы, получившие наибольший отклик у зрителей киноклуба осени, зимы и весны 2019-2020 гг. На фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы. Участникам покажут, как написать сценарий, как использовать мобильные приложения для создания видеоконтента и как правильно смотреть кино. Подробности появятся в группе киноклуба «Политехник».
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Фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета»
Легендарный фестиваль авторской песни «Макушка лета» (0+) возвращается к нам! Всех любителей отдыха в палатках и хороших песен ждут 7-9 августа в Гороховце. С собой рекомендуется брать детей и домашних животных. Правда, на этот раз пришлось изменить локацию. Ранее «Макушка» проходила на Лысой горе. Этим летом, сообщают организаторы, она разместится на другом берегу Клязьмы с живописным видом на Гороховец. Организаторы обещают насыщенную программу и раскрывают список музыкантов постепенно. В этом году на сцену уже точно выйдут группа «MEZOZOY», Павел Фахрутдинов и «Ромарио». За обновлениями следите в группе фестиваля.
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Фестиваль-путешествие «Музыкальная экспедиция»
«Музыкальной экспедиции-2020» (6+) быть! — так порадовали организаторы уникального фестиваля-путешественника всех, кто ждет этого события. В середине июля в соцсетях они опубликовали фото. На них постоянный участник «Музыкальной экспедиции», директор Центра классической музыки и главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин выбирает место для будущего концерта. И это… Дюкинские карьеры. Наконец, стали известны даты фестиваля. Он пройдет с 21 по 26 августа. В описании сообщества указано и название: «Центр классической музыки под открытым небом». Все подробности будут позже. Следим за обновлениями!
Елена Пляскина
Заглавное фото группы «Музыкальная экспедиция» в «ВКонтакте»
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