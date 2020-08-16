Артисты выступят перед владимирцами прямо под открытым небом

Областная филармония проведет во Владимире серию концертов под открытым небом (6+). Музыкальный проект стартует 19 августа на площади перед входом в филармонию. Перед публикой выступит вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова с программой «Лето красное». Затем выступления артистов будут проходить каждый уик-энд в течение месяца. Площадки разные: Центральный парк, парк «Дружба», Патриарший сад. Пока коллективы не имеют возможности выступать на своей сцене из-за введенных ограничений, но они готовы работать в парках и на других летних площадках.

— Мы рады, что в городе оживает культурная жизнь! – отметил художественный руководитель Владимирской областной филармонии Анатолий Антонов. — Музыканты соскучились, и наши слушатели тоже соскучились. Мы хотим не только репетировать, но и подарить жителям и гостям города массу положительных эмоций в ближайший месяц.

Посмотреть и послушать выступления артистов смогут все желающие.

Артисты рассчитывают увидеть на концертах как своих поклонников, так и горожан, которые просто оказались на прогулке поблизости. Ранее «Призыв» сообщал, что определены даты и подобраны новые площадки для концертов фестиваля-путешественника «Музыкальная экспедиция» (6+).

Ольга Ефремова

Фото предоставлено областной филармонией