Артем Виткин: какие фильмы продюсера и сценариста из Владимира вы знаете?

12 августа 1979 года во Владимире родился продюсер, сценарист и режиссер Артем Виткин. На съемочной площадке он по сути вырос. Семья жила в старинном Суздале, который благодаря своей уникальной архитектуре и атмосфере стал чуть ли не филиалом «Мосфильма» — там круглый год снимали кино. Отец Константин Виткин был важным человеком в туристической индустрии города и занимался в том числе помощью в организации съемок. Таким образом маленький Артем все время снимался в массовке, а однажды был даже утвержден на замену юного английского актера в американском сериале «Петр Великий», который впоследствии получил три «Золотых глобуса».

Окончив сценарный факультет ВГИКа, он больше работал как режиссер, а впоследствии как продюсер. В наше время это главный человек в кинематографе, потому что каждый фильм — это фактически отдельный бизнес-проект, руководителем которого и является продюсер. Он нанимает профессионалов, которые снимают фильм под его неусыпным контролем, потому что именно он отвечает за вложенные в проект деньги. Вместе с отцом Артем Виткин руководит собственной кинокомпанией «Революция Фильм». Давайте вспомним в этом тесте самые его значительные работы!