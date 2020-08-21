Архитекторы разработают уникальный дизайн-код Суздаля

Архитекторы из столичного конструкторского бюро «Стрелка», которые в свое время делали проекты пешеходных зон во Владимире, запустили интерактивную карту для «перезагрузки» Суздаля. Все неравнодушные и желающие улучшить вид древнего города, внести в него что-то для создания комфортных условий проживания могут оставить свои замечания и жалобы на сайте «Чего хочет Суздаль», в каталоге или на карте. Весь этот перечень идей после обработки экспертами станет так называемым дизайн-кодом Суздаля.

— Дизайн-код — это комплексный документ, в котором описаны требования к облицовке фасадов зданий, допустимые габариты вывесок и рекламных конструкций, принципы их размещения и материалы, из которых они могут быть изготовлены, рекомендации в отношении навигации, освещения и уличной мебели, а также основные подходы при создании и размещении объектов паблик-арта, — поясняют проектировщики «Стрелки».

Дизайн-код внедрили в Москве, Белгороде, Твери, Саратове, Новосибирске, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Иваново и Якутске.

Главным результатом реализации такого комплекса работ стал отказ от растяжек, рекламных полотен, вычурных вывесок. Дизайн-код разрабатывают архитекторы, урбанисты, дизайнеры в тесной связке с городскими антропологами, местными краеведами, предпринимателями и сотрудниками городской администрации. Первые шаги та же суздальская мэрия сделала раньше, когда ввела ограничения на вид фасадов и заборов в исторической части города. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

На интерактивной карте пока немного идей. Одни жители жалуются на ярмарочные палатки и шатры на главной площади, которые, по их мнению, портят облик города, так как перекрывают вид на галерею с арками и колоннами. Других нервирует забор на центральной улице города, который мешает идти по тротуару. Третьи советуют добавить городу больше аутентичности и уникальности и отсылают к картине Кустодиева «Старый Суздаль».

Прием идей и жалоб от жителей Суздаля и гостей города продлится до 21 сентября. А до конца августа жителям Владимира предлагают оставить свои пожелания по обустройству парка у Дворца детского и юношеского творчества. Подробнее «Призыв» сообщал об этом здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»