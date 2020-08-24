Археологи обнаружили потерянный могильник графа Уварова под Суздалем

Средневековый курганный могильник нашли археологи под Суздалем. Это второе открытие большого некрополя у села Гнездилово. Впервые его обнаружил еще в середине XIX века Алексей Сергеевич Уваров. Однако могильник был утерян, так как холмы распахали местные жители. К работам возвращались и в 80-х годах прошлого века. Но локализовать место тогда не удалось. И вот возобновить поиски этим летом позволили новые технические средства, методы геофизики, ГИС-технологии и точная топографическая съемка, произведенная 170 лет назад землемером графа Василием Аляевым.

Новые разведочные раскопки показали, что экспедиция Уварова не добралась до части могильника, сообщает Институт археологии РАН. Погребения, обнаруженные там, сохранились в изначальном виде. Археологи сообщили о ценных находках. Обнаружено около 150 средневековых предметов — украшения, монеты и бытовые предметы из цветного металла и железа. Их помещали в погребения в X — XII веках в качестве сопровождающих вещей или деталей костюма.

Одна из ценных находок — боевой топор-чекан из могилы мужчины. Оружие редко находят в древнерусских некрополях. В пяти женских и детских погребениях обнаружили украшения: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни. Среди них немало интересных экземпляров, например, подвеска-уточка. Это оригинальный тип украшения, неизвестный на других археологических памятниках Волго-Окского междуречья. В семи погребениях находки отсутствовали.

— Новое открытие могильника в Гнездилово важно для изучения культурной ситуации и общественных отношений X-XI веков в Ростово-Суздальской земле и становления Суздаля как одного из главных центров власти в этой части Руси. Новые исследования характеризуют ближайшую округу Суздаля как место сосредоточения состоятельного населения с широкими внешними связями, вовлеченного в военные занятия. В составе этого населения были выходцы из различных этнических групп, — сообщают ученые. — Гнездилово – единственный могильник в ближайшей округе Суздаля, в котором выявлены остатки языческих погребений по обряду кремации на рубеже X-XI веков. Раскопки свидетельствуют о резкой смене погребальной обрядности в XI веке, переходе к ингумации и отказу от помещения в могилы сопровождающих вещей, в соответствии с христианскими обычаями.

Ранее «Призыв» сообщал, что редкую подвеску-колт XII – начала XIII века обнаружила при раскопках в Суздале Волжская экспедиция Института археологии РАН. Украшение привешивалось к парадному головному женскому убору.

Елена Пляскина

Фото: archaeolog.ru