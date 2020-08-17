Арбузами и дынями официально разрешили торговать на улице

В ближайшие дни во дворах и на внутриквартальных улицах Владимира начнут торговать овощами и фруктами под открытым небом. Администрация города разрешила уличную торговлю в августе-октябре, чтобы жители могли купить бахчевые рядом с домом. Правда, продавцам предварительно придется выиграть торги. За аренду муниципальной земли нужно будет заплатить. Сейчас на аукцион выставили 17 торговых точек в спальных районах города.

Мэрия предъявляет жесткие требования к уличным торговцам.

На улице торговать можно только в палатке синего или бело-зеленого цветов, обязательно оснащенной прилавком. Товарный запас может быть не больше, чем на один день. Рядом должна стоять урна для мусора, висеть табличка с наименованием предпринимателя, с ценниками и режимом работы. У продавцов должна быть медкнижка, трудовой договор с руководителем и бейджик.

— Рейды по уличной торговле проводятся ежедневно. Сейчас самый сезон для незаконной торговли плодоовощными культурами. Продавали с ящиков черешню, клубнику, теперь арбузы, дыни. У таких торговцев никаких документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, нет. Здесь нельзя покупать, — считает начальник управления экономики и потребительского рынка Татьяна Терентьева.

В целом во Владимире нестационарная торговля структурирована и централизована. К примеру, свыше 200 торговых точек работают уже несколько лет, с предпринимателями заключены долгосрочные договоры. Это цветочные павильоны, киоски, торгующие издательской и печатной продукцией, сухофруктами и орехами, кондитерские. Еще 200 точек регулярно выставляются на торги. На этих земельных участках можно ставить палатки, автолавки для торговли молочной продукцией, овощами и фруктами.

В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, где питаются владимирцы и какие продукты они предпочитают покупать.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»