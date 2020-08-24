Андрей Рублев в Успенском соборе: что вы знаете о его фресках?

В 2020 году отмечается 660-летие со дня рождения великого иконописца Андрея Рублева. В июле 1988 года, в честь тысячелетия Крещения Руси, он был причислен к лику святых. Между тем о Рублеве известно крайне мало. Даже дошедшее до нас его имя Андрей – не подлинное, а монашеское, принятое им при постриге уже в зрелом возрасте. Кто были его родители, где он учился иконописи, когда принял монашеский постриг? Для ученых это загадки. Росписи церквей в Москве, Владимире и Троице-Сергиевой лавре – это все, что известно об Андрее Рублеве. Поэтому нам остается только изучать его работы, тем более что они частично сохранились в нашем Успенском соборе. С помощью этого теста проверьте, что вы знаете о фресках Рублева во Владимире.

Как называется самая известная композиция иконописца, сохранившаяся в Успенском соборе? Страшный суд Успение Богородицы Воскресение Христово Правильно! Неправильно! - Чья фигура расположена на западном своде центрального нефа? Господа Бога Иисуса во славе Архангела Михаила Правильно! Неправильно! - Что означает фигура медведя в композиции, символизирующей четыре царства, чьему владычеству суждено окончиться вместе с концом жизни на земле? Римское царство Царство Вавилонское Царство Антихристово Правильно! Неправильно! - Кто припал на коленях к подножию престола уготованного, на котором лежит книга деяний человеческих? Апостол Петра и Павел Адам и Ева, виновники грехопадения человека Богоматерь и Креститель, заступники за род людской Правильно! Неправильно! - Кто именно из апостолов изображен на фрагменте фрески Андрея Рублева? Иоанн и Иаков Марк и Андрей Матфей и Лука Правильно! Неправильно! - Кого держит рука Божия, изображенная в центральном медальоне западной арки? Души праведников в образе младенцев Души грешников Сонм ангелов Правильно! Неправильно! - О чем трубят изображенные Андреем Рублевым ангелы? Они извещают о наступлении Страшного суда Они созывают живых и мертвых на Страшный суд Они предупреждают о неминуемом наказании всех грешников Правильно! Неправильно! - Чьи лики изобразил иконописец в арке, ведущей из центрального нефа в южный, и на юго-восточном столбе центрального нефа? Лики грешников, идущих в ад Лики праведных мужей и жен, восставших из мертвых Лики неправедных мужей и жен, представших перед Страшным судом Правильно! Неправильно! - Кто из ветхозаветных царей попал на фрески Андрея Рублева? Ирод Давид Соломон Правильно! Неправильно! - Кем был Макарий Египетский, изображенный иконописцем на южной арке в южном нефе? Первосвятитель Русской церкви Один из учеников Иисуса Христа Отшельник, почитаемый в лике преподобного Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Андрей Рублев в Успенском соборе: что вы знаете о его фресках? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook