Андрей Рублев в Успенском соборе: что вы знаете о его фресках?

В 2020 году отмечается юбилей великого иконописца

В 2020 году отмечается 660-летие со дня рождения великого иконописца Андрея Рублева. В июле 1988 года, в честь тысячелетия Крещения Руси, он был причислен к лику святых. Между тем о Рублеве известно крайне мало. Даже дошедшее до нас его имя Андрей – не подлинное, а монашеское, принятое им при постриге уже в зрелом возрасте. Кто были его родители, где он учился иконописи, когда принял монашеский постриг? Для ученых это загадки. Росписи церквей в Москве, Владимире и Троице-Сергиевой лавре – это все, что известно об Андрее Рублеве. Поэтому нам остается только изучать его работы, тем более что они частично сохранились в нашем Успенском соборе. С помощью этого теста проверьте, что вы знаете о фресках Рублева во Владимире.

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Андрей Рублев в Успенском соборе: что вы знаете о его фресках? Я набрал %%score%% из %%total%%

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