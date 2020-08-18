Альтернативу традиционной школе можно найти во Владимире

Меньше чем через две недели прозвенит школьный звонок. Стартует новый учебный год. Но для некоторых владимирских школьников учебный год начнется не в традиционной школе. Для них родители осознанно выбрали альтернативные формы образования. А какие варианты такого образования существуют во Владимире? Плюсы и минусы альтернативного и традиционного образования «Призыв» обсудил с учителями и родителями.

Коротко о российском образовании

Основное общее образование в нашей стране является обязательным. Каждый гражданин должен окончить 9 классов, далее по желанию и способностям. Выделяются две формы получения образования (статья 17-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (школах, гимназиях, лицеях),

вне таких организаций (семейное образование и самообразование).

В школах практикуется очное, очно-заочное и заочное обучение. При очном обучении ребенок постоянно посещает школу. Он также может быть на домашнем обучении из-за болезни. При очно-заочном обучении ребенок зачислен в школу, ходит туда несколько раз в неделю, чтобы сдать домашнее задание. Если у класса контрольная, ребенок должен присутствовать на уроке.

При заочном обучении ребёнок не ходит в школу и осваивает программу своими силами, с помощью репетиторов или онлайн-ресурсов. При этом ученик обязан придерживаться графика аттестации. Контрольные он может сдавать дистанционно: через сайт школы или скайп.

Но наши школы не любят ни заочное, ни очно-заочное обучение.

При семейном образовании ответственность за качество знаний лежит не на школе, а на родителях или самом учащемся. До получения аттестата за 9-й класс обучение вне школы называется семейным. Решение о переходе на эту форму принимают мама с папой с учётом интересов ребёнка.

В 10-11-х классах эта форма именуется самообразованием. Здесь ответственность лежит на обучающемся.

Какие есть альтернативные варианты?

Например, семейное образование — гибкая и вариативная форма обучения. Родители вправе выбирать любую программу и по-разному организовывать учебный процесс. Главное, чтобы ребенок сдавал аттестации, которые на самообразовании сдаются экстерном. К основным типам семейного образования относят:

Хоумскулинг . Ребёнок обучается в семье и прикрепляется к школе для сдачи промежуточных аттестаций несколько раз в год. Родители могут преподавать сами, нанимать репетиторов или подключать онлайн-школы.

. Ребёнок обучается в семье и прикрепляется к школе для сдачи промежуточных аттестаций несколько раз в год. Родители могут преподавать сами, нанимать репетиторов или подключать онлайн-школы. Анскулинг. То же самое, только ребёнок не придерживается какой-то программы и не прикрепляется к школе для сдачи аттестаций до 9-го класса. Но родители предпочитают в большинстве случаев хоумскулинг с аттестацией раз в год. О семейном образовании более подробно мы писали здесь. О своем опыте нам рассказали три владимирские семьи.

То же самое, только ребёнок не придерживается какой-то программы и не прикрепляется к школе для сдачи аттестаций до 9-го класса. Но родители предпочитают в большинстве случаев хоумскулинг с аттестацией раз в год. О семейном образовании более подробно мы писали здесь. О своем опыте нам рассказали три владимирские семьи. Альтернативные школы и классы. Это могут быть Вальдорфские школы, классы Жохова, демократические школы или школы одного дня, учебные заведения, работающие по различным авторским методикам, частные школы.

Традиционная школа. Что не так?

Все больше родителей разочаровываются в традиционной школе. Они недовольны качеством образования. Одинаковые требования предъявляются ко всем детям: к тем, кто силен в науках, кто талантлив в рисовании, кто делает успехи в спорте. Да, это неплохо, но умным и талантливым детям тесно и скучно в рамках традиционного обучения. И они постепенно теряют интерес. Так считают многие родители.

Школа отнимает много времени: ребенок с утра до вечера учится. На прогулки, секции, кружки не хватает времени и сил. Нелегко приходится и самим родителям. Посчитайте, сколько каждая мама тратит времени на то, чтобы сделать уроки с ребенком. Взрослые сетуют, что в школу дети ходят за оценками, а учатся дома. Многие методики устарели, особенно по изучению языков. Учебники, которые выбирает школа, часто оставляют желать лучшего. Здоровьесберегающие технологии тоже отсутствуют. Или работают только на бумаге.

Анна Ивановна (свою фамилию просила не называть), учительница начальных классов, делится наболевшим:

— Представьте: ко мне в класс приходят 35 детей. 10 из них отлично читают, считают, много стихов знают наизусть, некоторые уникумы и таблицу умножения уже выучили. 20 детей читают кое-как, 5 не умеют читать совсем. И как мне организовать особый подход к тем 10? А все дети должны к концу года читать, считать. И от программы я не могу отступать. И я обязана за урок детей сорганизовать, проверить домашнее задание и объяснить новую тему. И это при условии, что дети ведут себя спокойно. А такое бывает редко, многие ребята непоседливы из-за своего темперамента, из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Система оценок также изжила себя. Индивидуальный подход как таковой в школе отсутствует.

Учителя средних и старших классов жалуются на обилие формальностей и бумаг, на бесконечное натаскивание учеников на решение ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. Учеба страдает, а воспитанием школе некогда заниматься. Часть детей готовы опережать программу, заниматься интенсивнее, чем их одноклассники, но система их тормозит. Страдает и здоровье.

По данным ВОЗ, за 10 лет обучения в классической школе зрение ребенка снижается в среднем на 15%, а каждый третий выпускник имеет нарушение осанки.

Сказывается не столько высокая академическая нагрузка, сколько необходимость высидеть 6-7 уроков ежедневно. Если традиционная школа не для вашего ребенка, что же выбрать?

Жоховские классы

По системе Жохова во Владимире работают всего лишь в двух школах: № 1 и 41. В этом году в 41-й школе нет набора в первый класс, он будет в следующем году. В школе № 1 по этой системе 1 сентября начнут обучаться 28 первоклашек.

Методику разработал заслуженный учитель РФ Владимир Жохов. Система в действии уже 22 года и согласована с федеральными образовательными стандартами. В ее основе лежит активное подключение к работе правого полушария, так как оно в тысячи раз мощнее левого. А вся традиционная школа ориентирована на левополушарное обучение. Методика Жохова уделяет внимание восстановлению межполушарных связей. Этот эффект достигается благодаря специальным упражнениям, а также пению (мозг воспринимает музыку правым полушарием, а ритм и слова – левым).

За весь первый класс дети проходят всю программу начальной школы. Дети знают не только таблицу умножения. Они еще решают уравнения, знакомы с дробями, бегло читают, пишут, знают геометрические фигуры, отрицательные числа. На математике ученики поют, на уроках много слушают классической музыки, рисуют, смотрят фильмы, играют. Со второго по четвертый класс дети занимаются отработкой навыков и дополнительной работой по развитию мозга. Много ребятам дается из других наук: истории, астрономии, географии, физики, химии. Более подробно о классах по системе Жохова во Владимире «Призыв» писал здесь.

У Софьи Чернышевой старший сын Арсений уже отучился в начальной школе по системе Жохова, в этом году в первый класс пойдет средняя дочь Таисия:

— Мне понравилась подача учебного материала, он усваивается лучше и проще, без напрягов, зубрежки и нервов. Единственное, что нам надо было выучить, – таблицы умножения и сложения. Остальное все как-то само собой запоминалось, даже стихи.

Сейчас для сына я не выбрала бы жоховский класс, потому что он в силу темперамента медлительный, а там надо быстро соображать и отвечать. Хотя Жохов говорит, что медлительных детей нет, со всеми можно работать. Может быть, мы недостаточно работали? А у Таи совсем другой темперамент (у нее шило в одном месте), ей как раз нужно такое обучение. Эта система не для тех, кто хочет сдать ребенка в школу и забыть. В процесс обучения вовлечены не только дети и учителя, но и родители: обязательная зарядка, закаливание, заполнение блокнотиков достижений.

Вальдорфская школа

Здесь нет оценок, а учеников никогда не оставляют на второй год. Здесь уважают личность ребенка, задача педагога – раскрыть талант ученика и дать ему веру в собственные силы. По вальдорфской педагогике главное свойство интеллекта – способность к творчеству. Развитие воображения, словарного запаса и прикладных навыков – вот благоприятная почва для взращивания интеллектуального и абстрактного мышления в будущем. В школе нет механического заучивания. Запоминание происходит в момент эмоционального проживания информации.

В Вальдорфских школах преподавание ведется учебными эпохами (циклами погружения), каждая из которых длится от одной до трех недель.

В течение года эпохи сменяют друг друга: за математикой идет русский язык, потом снова математика и т.д.

Периодичность помогает лучше усвоить материал, понять предмет.

Основные методы познания — это эксперимент и наблюдение.

В Вальдорфской школе вам никогда не скажут: «Посмотри на картинку, это вода. Она мокрая». Нет! Там разрешат плюхнуться в лужу, поиграть с водой, пойти на местное болотце у школы и посмотреть, что в воде — жизнь!

О Вальдофской школе во Владимире «Призыв» также писал здесь.

У Ирины Долгановой в Вальдорфской школе учится сын. Мама делится впечатлениями:

— Мне импонирует, что в школе работают здоровьесберегающие технологии. В начальной школе много внимания уделяется нейродинамической гимнастике, дети также много рисуют, пишут перьевыми ручками, вяжут, и мальчишки иногда лучше девчонок. С помощью вязания прекрасно развивается моторика рук. Ребята вяжут сначала на пальцах, потом на спицах, крючках. Все играют на флейте, что полезно для речи и развития дыхания.

У детей много праздников: День ангела, Праздник фонариков, Праздник урожая, День Святого Михаила, Рождественская ярмарка, Масленица, походы, рыцарские турниры, спектакли. Родители принимают активное участие в процессе обучения, в походах и праздниках. Дружат между собой, а в школе прекрасная атмосфера. Да, в этой школе многое зависит, прежде всего, от учителя. И не каждому ребенку подойдет такое обучение. Если вы сомневаетесь, обязательно сходите туда на дни открытых дверей и лекции.

Нам удалось переговорить с директором школы № 29, на базе которой работает Вальдорфская школа, Екатериной Плышевской. Мы расспросили ее об успехах учеников в сдаче ЕГЭ и о том, есть ли какие преференции для тех, кто посещает Вальдорфский детский сад. Екатерина Плышевская уверяет, что преференций нет:

— В этом году в первый класс идут 28 человек, общее количество заявлений было 50. Решение о зачислении принимает коллектив педагогов. И в Вальдорфской школе учатся не только те дети, которые посещали Вальдорфский детский сад. ЕГЭ в этом году выпускники сдали достойно. Среди учеников Вальдорфской школы есть призеры муниципальных этапов олимпиад. А двое учеников, Алиса Демина и Федор Мызин, стали призерами регионального этапа олимпиады по обществознанию и русскому языку.

Вальдорфская школа находится по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, 29а. Телефон: (4922) 53-50-85.

Православные гимназии

Недавно «Призыв» рассказывал о «Свято-Екатерининской православной школе» в Судогде. Дети с начальной школы приобщаются к искусству (рисуют, танцуют), спорту, шахматам. Кроме школьных предметов, есть дополнительные предметы – изучение старославянского языка, закона Божиего и церковного пения. В православной школе день начинается с молитвы. Чтобы учиться в православной гимназии, необязательно переезжать в Судогду, такие гимназии открыты во многих городах нашей области.

В областном центре открыта Владимирская православная гимназия во имя святителя Афанасия, епископа Ковровского. Здесь, кроме школьных предметов, изучают евангельские истории, греческий и латинский языки, закон Божий и даже основы сестринского ухода в старших классах. Образование в гимназии платное. К сожалению, в августе все в отпусках, мы не смогли уточнить, поменялась или нет стоимость. В прошлом году было 5 000 рублей в месяц. На владимирском форуме родители с восторгом рассказывают о гимназии:

— Атмосфера в гимназии чудесная, совсем не похожа на обычную школу. Детям присваиваются настоящие ценности: сострадание, уважение. У гимназии своя церковь, где перед уроками дети стоят на небольшой службе, по большим праздникам они участвуют в литургиях в Успенском соборе. Обучение платное, можно оплачивать из средств материнского капитала. В гимназии работает психолог, который очень помогает детям, особенно в переходном возрасте. В джинсах в гимназию нельзя, есть форма. Дочери там так нравится, что просит оставить в продленке до конца. Дочь много молитв выучила и стихов, я приобщилась к православию только после института. В холле всегда наблюдаю, как малышня висит на старшеклассницах, те с ними играют, обнимают. С детками много о добре и милосердии говорят.

Свято-Екатерининская православная школа: г. Судогда, ул. Красная, 25. Телефон: 8 (920) 9333520.

Владимирская православная гимназия: г. Владимир, ул. Суздальская, 14. Телефон: (4922) 53-18-83.

Частная школа

Во Владимире открылась первая частная школа — «Школа будущего». Учеников набирают в 1-й, 2-й и 3-й классы. В классе планируется по 15 учеников. За каждым классом будет закреплен свой кабинет с отдельным пожарным выходом. С каждым классом будет работать тьютер, он будет контролировать процесс отдыха и привносить в него полезные активности. Преподавание будет строиться по дидактической системе Леонида Занкова и Людмилы Петерсон.

Утро школьника будет начинаться в 7.30, но не уроками. Полтора часа ученики будут общаться, завтракать и настраиваться на учебу.

Первое занятие начинается в 9 часов. Это литературное чтение. Затем по расписанию идут математика, русский, окружающий мир.

Изучение английского языка начинается также с первого класса.

До 19.00 ребенок будет находиться в школе с обедом и полдником, что весьма удобно для работающих родителей, ведь в обычных школах с группами продленного дня напряженка.

Единственный минус этой школы – цена вопроса. За один месяц обучения родителям нужно заплатить от 25 000 до 30 000 рублей (цена зависит от времени пребывания в школе ребенка.)

«Школа будущего» открывается по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 2а, правое крыло Арт-Холла.

Семейное обучение

По данным исследования МГППУ и НИУ ВШЭ, среди тех, кто выбрал хоумскулинг, разброс причин выглядит так:

5% семей выбрали альтернативное обучение в связи со здоровьем ребенка;

38% рассказали о потере мотивации, сложностях в обычной школе и желании больше времени проводить с ребенком;

52% посчитали, что классическая школа нерационально использует время на изучение предметов и не дает нужного качества знаний.

Татьяна Чирова вместе со своим старшим сыном Глебом уже прошла нелегкий путь семейного обучения с 4-го по 11-й класс. И ей есть что рассказать. Татьяна делится своим опытом:

— Семейное образование закреплено в федеральном законе. Каждый родитель в интересах ребенка имеет право выбирать форму получения образования и образовательную организацию. Мне странно, что об этом очень мало говорят. Я как родитель троих детей хотела бы, чтобы перед 1 сентября на собрании всем родителям рассказывали: «Вы имеете право выбрать альтернативное обучение, для этого нужно сделать такие-то шаги».

Решение о переходе на семейное обучение заняло у меня год. Глеб учился в 4-м классе, были моменты, которые мне в школе не нравились. Я стала анализировать, собирать информацию. Уже сейчас я понимаю, что не надо было тогда так долго думать, пугаться, потому что в школу можно вернуться в любой момент. И потом вновь начать семейное обучение, а потом снова вернуться в школу. И так можно делать много раз, в законе нет никаких ограничений! Не всем детям подходит это образование. Но чтобы это понять, нужно попробовать.

— В чем же главное преимущество семейного образования?

— Главное преимущество – индивидуальный подход, возможность выбирать педагогов, темп, нагрузку, тренировать свою самостоятельность и организованность, добывать информацию самому, от этого она более ценная.

В 2013 году, когда мы начинали, не было изобилия онлайн-школ, сейчас вариантов много. И не только онлайн. Мы с 5-го по 11-й класс учились и в онлайн-школе, и дистанционно, и нанимали репетиторов по каким-то предметам, слушали курсы погружения, которые объясняют суть предмета за всю школьную программу. Пытались учиться в колледже, но вернулись к семейному образованию. Сын сказал, что в колледже он просто просиживает штаны.

Объем материала в начальной школе небольшой. Если заниматься по 4 часа, как в школе, то за год можно усвоить материал всей начальной школы. Семейное образование помогает сохранить мотивацию к обучению.

— Многие родители в штыки воспринимают такое образование, они уверены, что у ребенка нет социализации.

— Да, любимые вопросы: а как же без школы, как ребенок будет социализироваться? Ребенок же не освоит механизмы взаимодействия?! Ребята, это не касается образования, это зависит от образа жизни семьи. Если она ни с кем не общается, никуда не ходит, то и у ребенка будут сложности. Средний сын Боря никогда не был в саду и школе, он тоже сейчас на семейном образовании. И по усвоению материала перешел в четвертый класс. Бодр и жизнерадостен, ждет, когда начнутся дополнительные занятия по английскому, ИЗО, физкультуре, шахматам и барабанам.

— Были сложности за время обучения?

— Да, сложности были, и связаны они с административным ресурсом, департаментом образования, со школой, хотя мы все делали правильно и по закону. И, несмотря на все это, итог нашего семейного обучения радует: ребенок учился с удовольствием, хотя порой ему нужен был мотивационный пинок. Он успешно сдал ЕГЭ на высокие баллы.

Какую форму образования вы ни выбрали бы своему ребенку, желаем вам и ему успехов. И помните: выбор есть! Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Елена Середина

Заглавное фото: m-files-new.cdnvideo.ru