Алфию Мокшину из Росгвардии признали виновной в коррупции

Суд вынес приговор начальнику регионального управления Росгвардии. Алфию Мокшину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий). Установлено, что она требовала с подчиненных вознаграждение за непривлечение их к ответственности за нарушение служебной дисциплины. Через посредника Мокшина получила деньги от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

— Кроме того, под вымышленным предлогом о необходимости сбора денежных средств и передачи их членам ревизионной комиссии вышестоящего органа Росгвардии для положительного решения любых возникающих вопросов потребовала от подчиненных сотрудников около 50 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению, — подчеркивает Следком.

Суд приговорил Алфию Мокшину к 3 годам условно.

Суд приговорил Алфию Мокшину к лишению свободы на срок 3 года условно и лишению права занимать определенные должности сроком на 3 года. Свою вину она не признала. У стороны защиты есть время обжаловать приговор.

Осужденная проработала в органах МВД более 30 лет. Региональное управление Росгвардии Алфия Мокшина возглавила в октябре 2016 года. Она стала единственной женщиной на таком посту. Начальника регионального управления Росгвардии задержали в июне 2018 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента имущественных и земельных отношений. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.