Алексей Виноградов оставил пост руководителя комитета по молодежной политике

Комитет по молодежной политике администрации Владимирской области снова остался без руководителя. 14 августа свой пост покинул Алексей Виноградов. Он занимал должность чуть больше года. Служебный контракт, сообщает пресс-служба «Белого дома», был расторгнут по соглашению сторон. Распоряжение уже подписал губернатор.

В должность Алексей Виноградов вступил 29 июля 2019 года. Он открыто говорил, что кресло досталось ему по рекомендации руководства ВлГУ, где он активно работал с молодежью восемь лет. Профсоюзный лидер сменил на посту Александра Кожевникова. Последний проработал всего полгода и заслужил не самые лестные отзывы.

«Я не имею морального права критиковать то, что было. Я думаю, вы сами все знаете, сами все видели, поэтому я воздержусь от комментариев», — тактично заявил Алексей Виноградов на своей первой пресс-конференции после назначения. Сам же Виноградов продержался в два раза больше. Ровно столько, сколько действовал контракт. Некоторым его амбициозным планам сбыться было не суждено.

Молодой чиновник продержался на посту всего год.

— До назначения нового председателя комитета по молодёжной политике исполнять обязанности руководителя этого структурного подразделения областной администрации будет заместитель председателя комитета Светлана Жирова, — говорится в официальном сообщении «Белого дома».

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за кадровых перестановок в сфере ЖКХ снова перенесли сроки внедрения единой квитанции на оплату коммунальных услуг.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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