Александровская слобода. Тайны резиденции Ивана Грозного 

Валентиныч посетил владения первого русского царя

Как и обещали, дорогие читатели, сегодня переносимся в суровый XVI век. Эпоху правления одной из самых неоднозначных персон в русской истории — Ивана IV Грозного. Наш путь лежит в загородную резиденцию первого русского царя – Александровскую слободу, которая почти на 20 лет стала местом, откуда шло военно-политическое управление русским государством и где принимались решения, на много лет определившие ход нашей истории.

Почему Иван Грозный сделал свои загородные владения «столичным градом», зачем и откуда привез в местный Троицкий собор золоченые Васильевские врата, чем интересна Покровская церковь и как связана с этим местом судьба сестры Петра I.  Об этом и не только — очередной выпуск программы «Точка на карте» с народным гидом Валентинычем.

Александровская слобода – это  небольшая территория в центре Александрова, где сегодня уживаются музей и действующий женский Свято-Успенский монастырь. На их общей территории — сразу несколько экспозиций. Подробно можно узнать на сайте музея.  Мы же остановимся лишь на некоторых фактах, связанных с историей резиденции и  личностью ее хозяина.

Начали мы с того, что прогулялись и внимательно прислушались к энергетике этого места, о которой ходят весьма пугающие слухи. Откуда-то из подсознания выползают призраки замученных на дыбе, посаженных на кол, заморенных в застенках. Все-таки XVI век — грозные времена! А уж сколько было обвинений от западноевропейских источников: кровавый царь, тиран, убийца. Не жаловали Ивана Васильевича за границей. Кстати, в то время кровь лилась не только в России. В Европе происходили события помасштабнее. Одна Варфаламеевская ночь (1572 года) чего стоит: около 30 000 зарезанных католиками гугенотов по всей Франции. Около 3 000 (цифры разнятся) погибло только в Париже. Кстати, Иван IV сурово осудил массовые убийства, отправив письмо императору Максимилиану II Габсбургу: «Французский король бесчеловечно и безумно поступил, убив столько тысяч людей, включая младенцев».

О том, сколько же погибло людей во времена опричнины Грозного, споры ведутся до сих пор. Разными историками приводятся цифры от 5 до 15 тысяч человек. По «переписи» самого Грозного жертв его режима выходит около 4 000 тысяч. За два года до смерти царь велел составить список всех погибших («Синодик опальных») от опричнины и царского суда и отправить этот список в монастыри: царь покаялся в содеянном и хотел замолить грехи.  И если жертвы знатного происхождения в этом документе могли быть перечислены с высокой долей достоверности, то простой люд, слуг могли просто не считать.

Иван Грозный. Потрет работы неизвестного художника. XVIII век.

Мои мрачные размышления прерывает приветливый голос: «У нас тут младенцы засыпают и спят себе спокойно, пока мамы экскурсоводов слушают», — возвращаюсь в реальность и  вижу перед собой доброжелательное лицо смотрительницы экспозиции в Распятской церкви. Пожалуй, соглашусь. По моим ощущениям, в резиденции Ивана Васильевича тихо, спокойно и даже как-то торжественно. Все это наша история. И из нее мрачных страниц не вырвать.

Места на памятнике не нашлось

Однако находились и те, кто вырывал. В сентябре 1862 года в Новгороде император Александр II торжественно открывал памятник в честь 1000-летия России. За точку отсчета взяли начало новгородского княжения Рюрика. И Иван Грозный стал единственным из русских правителей, которому не нашлось места на монументе в честь юбилея государства, территорию которой за время своего правления он увеличил почти в два раза.

Тот самый памятник, где Ивана Грозного вы не найдете. Фото: avatars.mds.yandex.net

Хотя, конечно, у новгородцев были свои счеты с грозным царем, но к этому мы еще вернемся. Так где же обитал один из самых загадочных правителей в русской истории, личность которого до сих пор окружает столько тайн?  Разберемся в истории Александровской слободы.

«Барвиха» XVI столетия

Первым на Александровскую слободу, бывшее владение братьев Александра и Алексея Старковых (отсюда, по одной из версий, и название), обратил внимание великий московский князь Василий III, отец Ивана IV. Он превратил это место в свою загородную резиденцию, приезжал сюда после богомолий, чтобы поохотиться и попировать вместе с боярами. Некоторые исследователи считают, что к названию села/города/слободы имеет отношение Александр Ярославович Невский, который якобы останавливался здесь на пути в Переславль, но это неточно. И далеко не все с такой версией согласны. Оставим споры историкам. И вернемся к Василию III.

Великий московский князь Василий III. Изображение выполнено по гравюре С. Герберштейна из книги «Записки о Московии»

Отец Ивана Васильевича направил в слободу лучших русских и итальянских зодчих, которые в рекордные сроки (с 1508-го по 1513 год) возвели здесь роскошный по тем временам загородный ансамбль.

Так слобода выглядела в XVI веке

После смерти Василия III в 1533 году резиденция отходит в опричнину (владения) его второй молодой супруги – Елены Глинской, матери Ивана Грозного.

Елена Глинская. Фото: content.onliner.by

Она ненадолго переживет своего мужа, скоропостижно скончается в 1538 году в возрасте 30 лет. Есть мнение, что Елена была отравлена боярами Шуйскими. В останках великой княгини (уже в XX веке) была обнаружена запредельная концентрация ртути. Однако ртуть в то время входила в состав косметики, поэтому многих высокопоставленных женщин того времени постигала схожая участь. Но как бы там ни было, царевич Иван в возрасте 7 лет остался круглым сиротой. Один на один с боярскими кланами, которые уже вступили в ожесточенную битву за престол. Вероятно, тяжелое детство на крови и сформировало взрывной и подозрительный характер будущего царя. Он переехал в Александровскую слободу в 1665 году, решив обезопасить себя от боярских интриг и возможных заговоров. В своей укрепленной резиденции царь чувствовал себя в относительной безопасности. Так слобода на два десятка лет стала негласной политической и культурной столицей русского государства, «стольным градом».  В Москве царь почти не появлялся.

Иван IV Грозный. Парсуна XVII века. 

 Первый шатровый храм России

Обратимся к сооружениям Александровской слободы. Они представляют большую историческую ценность. Перед нами —  Покровская церковь, домовой храм Ивана Грозного, к этой церкви примыкали царские палаты. Здание стоит на высокой подклети и сохраняет все черты традиционной русской дворцовой архитектуры. Под храмом – огромные подвалы с низкими сводами и необычной формы окнами, выходящими наружу. Такие помещения, по мнению некоторых исследователей, говорят об элитарности постройки. Сейчас памятник находится на реставрации, поэтому внутрь не попасть.

Современный вид церкви (до реставрации)

Первоначальный вид Покровской церкви в начале XVI века. Макет-реконструкция

О дате постройки Покровской церкви ученые спорят до сих пор. Исследователь старины, архитектор-реставратор Вольфганг Кавельмахер утверждал, что храм был построен в начале XVI века. И нет оснований не доверять этому авторитетному мнению.

Вольфганг Кавельмахер. Фото: kawelmacher.ru

Таким образом, перед нами — первый шатровый храм России, получается, что он был возведен даже раньше, чем церковь Вознесения Господня в Коломенском (1528 -1532).

Церковь Вознесения в Коломенском. Фото: rasfokus.ru

Троицкий собор был Покровским

А вот Троицкий собор — это идеологическая доминанта современной Александровской слободы. Величественный крестово-купольный храм сразу привлекает внимание: белые стены под черным куполом.

 

Изначально храм был построен из белого кирпича с резными белокаменными вставками. Сейчас стены забелены, и можно увидеть лишь фрагменты былого убранства.

 

О точной дате постройки спорят до сих пор, но большинство ученых говорит о 1513 годе. Есть сведения, что Троицкий собор был построен по заказу Василия III итальянским зодчим Алевизом Новым. Этот человек считается автором всех основных построек ансамбля, в том числе Покровской и Распятской церквей.

Интересно, что в наименованиях перечисленных церквей очень просто заплутать. Потому что Троицкий собор раньше назывался Покровским. Покровская церковь — Троицкой.  Распятская церковь — колокольня — церковью Алексия Митрополита. Почему такая чехарда? Ответить сложно. Но факт остается фактом. Видимо, у кого-то была страсть к переименованиям. Мы же придерживаемся современных названий. 

Ансамбль из трех церквей. Покровский храм — на реставрации (в лесах)

Артефакты из Новгорода и Твери

В Троицком храме на клиросе читал и пел сам Иван Васильевич. Но самое интересное, что в соборе сохранился уникальный  артефакт XIV века. Это южные святые врата, именуемые Васильевскими.  Они были изготовлены в 1335-1336 годах для собора Святой Софии в Великом Новгороде по заказу местного архиепископа Василия Калики (от его имени и название). Высота врат — 3,2 метра, общая ширина – 1,3 метра. Всего в отделке использовано 27 пластин. Причем один из рядов пришлось удалось, так как размеры дверного проема Троицкого собора были меньше, чем Софийского.

Изделие выполнено в европейской технике огневого золочения, или золотой наводки. На медную пластину наносился рисунок, которые закреплялся специальным составом из ртути и золота. Под воздействием высокой температуры ртуть испарялась, а на пластине оставалось золотое изображение.

Это очень красивая вещь, детали которой можно рассматривать очень долго. Сюжеты, конечно, христианские.

Васильевские врата – это символ окончательного разгрома непокорного Новгорода, которые угрожал своими сепаратистскими настроениями планам первого русского царя.

А планы у Ивана Васильевича были такие: формирование единого централизованного государства. Царь выступил собирателем земель. К тому времени уже присоединил к территории Московского государства Казанское, Сибирское и Астраханское ханства. Новгородский (карательный) поход декабря 1569 года решил новгородскую проблему окончательно.

Жертвами опричного войска, которое лично вел Иван IV, стали, по разным оценкам, от 1 до 15 тысяч человек (при общей численности населения города – 30 тысяч). Царский «Синодик опальных», включающий данные «сказки» Малюты Скуратова, приводит следующие цифры по казням в Новгороде: «По Малютине скаске в новгороцкой посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), ис пищали отделано 15 человек». Однако не все считают  эту информацию правдивой, так как в нее не включены погибшие от голода, который начался в городе после  разорения опричниками, когда все продовольственные запасы населения были уничтожены.

Можно увидеть в Троицком храме Александровской слободы и отгодоску другой карательной операции царя. Западные врата (1344 — 1358 года) собора при схожих обстоятельствах прибыли из Твери. Их Иван Васильевич снял в тверского Свято-Преображенского собора во время опричного похода в том же 1569 году.

На Тверских вратах сохранилась пластина с изображением Святой Троицы

Царь просвещенный

Но не только опричными погромами вошел в историю царь Иван IV. Был он человеком начитанным и просвещенным, по некоторым свидетельствам, знал наизусть Библию, с увлечением играл в шахматы, писал музыку. В резиденции он создал первую школу хорового пения, куда пригласил лучших распевщиков, сочинителей, музыкантов и исполнителей того времени. Сам государь пробовал себя как композитор, известны созданные им стихиры под названием «Творение царя Ивана».

А еще во времена царствования грозного царя в Москве была отпечатана первая отечественная книга – «Апостол». В Александровскую слободу по приказу Грозного как раз и была перевезена первая в России типография. А ученик первопечатника Ивана Фёдорова Андроник Тимофеев (Невежа) напечатал в загородной резиденции царя «Псалтырь Слободскую».

 

Марфа и еще шесть жен

Иван Васильевич венчался на царство в возрасте 16 лет. И сразу же вступил в брак с Анастасией Романовной, урожденной Захарьиной-Юрьевой. Брак был долгим и счастливым. Однако через 13 лет любимая супруга скоропостижно скончалась.  По мнению самого Грозного, была отравлена недоброжелателями. Личная трагедия подорвала психическое здоровье царя и обострила противостояние с боярством. Наступали смутные времена. После смерти первой супруги он так и не смог больше обрести семейного счастья.

Иван и Анастасия. Фото: bloknot.ru

Сколько же было жен у Ивана Васильевича? На этот счет нет единого мнения. Называют 6 или 7. Четыре брака признаются законными: с Анастасией Романовной, Марией Темрюковной, Марфой Собакиной, Анной Колтовской. Два брака считаются сомнительными: с Анной Васильчиковой и Марией Ногой (матерью убиенного царевича Дмитрия). Существование еще двух жен (Марии Долгорукой и Василисы Мелентьевой) многие историки и вовсе подвергают сомнению.

Примечательно, что в Александровской слободе царь выбирал себе третью невесту. После скоропостижной кончины второй жены Марии Темрюковны (она умерла здесь же, в резиденции, вероятно, тоже от отравления) Грозный вновь пожелал жениться. Со всей страны в резиденцию съехались более 2 000 претенденток. Историк Карамзин  так писал об этом событии:

«Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги… Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных, и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12… долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильеву Собакину […], в то же время избрав невесту и для своего старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами».

Марфа Собакина. Фото: img-fotki.yandex.ru

Марфа, как и все остальные девушки, тщательным образом была осмотрена строгой врачебной комиссией и была признана абсолютно здоровой. Венчание прошло в Троицком соборе 28 октября 1571 года. Однако уже на свадебном пиру невеста почувствовала себя плохо и покинула пиршество. Спустя две недели девушка умерла, лекари только разводили руками.  Официально объявили, что Марфу извели ядом,но была версия, что она приняла какое-то зелье для ускорения зачатия, якобы переданное ей матерью. Проводили расследование, казнили более 20 человек. Многие по этому делу попали в опалу, в том числе и родственники молодой царицы, которые, казалось, с возвышением Марфы вытащили счастливый билет. Но тут же были низвергнуты.

Узница Распятской церкви

О трагических женских судьбах средневековья мы рассказывали в материале про Покровский монастырь в Суздале, где доживали свой век многие насильно постриженные в монахини  русские женщины знатного происхождения. Среди них — первая супруга Василия III Соломония Сабурова, которую муж  отправил в монастырь из-за бездетности. Туда же и его сын Иван Васильевич отослал свою пятую супругу  — Анну Васильчикову, с которой прожил меньше года.

Захоронение царицы Анны Васильчиковой в Покровском монастыре Суздаля

А в Свято-Успенском монастыре (основан в 1651 году) Александровской слободы уже в конце XVII — начале XVIII века целых десять лет жила не менее именитая узница. Петр Великий после подавления стрелецкого бунта выслал сюда свою сводную сестру – царевну Марфу Алексеевну.

Монашеский куколь

Здесь царевна приняла постриг под именем Маргариты. Для женщины к Распятской церкви пристроили специальные палаты, где она и доживала свой век. Скончалась Марфа в 1707 году. В ее покоях сохранились личные вещи.  Сейчас здесь экспозиция.

Сыноубийца или несчастный отец? 

А что же царь Иван? Последние дни его в Александровской слободе были омрачены ужасной трагедией. В ноябре 1581 года при странных обстоятельствах погибает старший сын и наследник Грозного – Иван Иванович. Есть версия, что государь в порыве ярости ранил царевича наконечником посоха в висок. Через несколько дней молодой человек скончался. Именно этот сюжет изображен художников Иваном Репиным: картина называется «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».  Своим произведением автор безапелляционно обвинил царя в убийстве.

Картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Государственная Третьяковская галерея. Фото: risovach.ru

Однако аргументов, подтверждающих это событие, насчитывается примерно столько же, сколько аргументов, его опровергающих. Причем автором самой ходовой в народе версии о сыноубийце стал европеец Антонио Пассевино, секретарь ордена иезуитов. В своем опубликованном в 1586 году  произведении «Московия» он упоминает о ссоре, которая якобы разгорелась из-за оскорбления  Иваном Васильевичем супруги своего сына. Заступившийся за жену Иван Иванович получил роковой удар посохом. Сразу же были вызваны лекари из Москвы (Юрьев и Щелканов). Версию иностранца впоследствии подхватили многие русские историки: Карамзин, Лихачёв, Ключевский.

Противники версии о царе-сыноубийце основываются на том, что обвинения высказывали исключительно недоброжелатели Ивана Грозного: например, опальный князь Курбский и тот же европеец Пассевино. Интересно, что в XX веке при вскрытии гробницы Рюриковичей в останках Ивана Ивановича тоже была обнаружена большая концентрация ртути. Так что версию об отравлении  не стоит списывать со счетов. Хотя прямых доказательств нет: ртуть в то время использовалась не только в женской косметике, но и в медицине. А полноценно реконструировать череп царевича и обнаружить на нем следы удара не удалось: кости были сильно разрушены.

А вот внешний вид Ивана Грозного удалось реконструировать по черепу. Скульптуру изготовил антрополог Герасимов в 1964 году

После смерти сына Иван Грозный покидает свою резиденцию и больше сюда не возвращается. Спустя два с небольшим года первый русский царь, собиратель земель, жесткий и авторитарный правитель, образованнейший человек своего времени скончался, оставив после своего правления ослабленное опричниной государство и множество вопросов без ответов.

Вот такая она, Александровская слобода. Обязательно посетите это интересное и величественное место, прогуляйтесь по длинным аллеям, где некогда вершилась русская история, зайдите на интереснейшие экспозиции музея, поднимитесь на смотровую площадку уникальной одностолпной Распятской церкви-колокольни, которая, устремившись вверх, возвышается над живописным ансамблем некогда величественной царской слободы.

Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»

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