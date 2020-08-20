Александровская слобода. Тайны резиденции Ивана Грозного 

Как и обещали, дорогие читатели, сегодня переносимся в суровый XVI век. Эпоху правления одной из самых неоднозначных персон в русской истории — Ивана IV Грозного. Наш путь лежит в загородную резиденцию первого русского царя – Александровскую слободу, которая почти на 20 лет стала местом, откуда шло военно-политическое управление русским государством и где принимались решения, на много лет определившие ход нашей истории.

Почему Иван Грозный сделал свои загородные владения «столичным градом», зачем и откуда привез в местный Троицкий собор золоченые Васильевские врата, чем интересна Покровская церковь и как связана с этим местом судьба сестры Петра I. Об этом и не только — очередной выпуск программы «Точка на карте» с народным гидом Валентинычем.

Александровская слобода – это небольшая территория в центре Александрова, где сегодня уживаются музей и действующий женский Свято-Успенский монастырь. На их общей территории — сразу несколько экспозиций. Подробно можно узнать на сайте музея. Мы же остановимся лишь на некоторых фактах, связанных с историей резиденции и личностью ее хозяина.

Начали мы с того, что прогулялись и внимательно прислушались к энергетике этого места, о которой ходят весьма пугающие слухи. Откуда-то из подсознания выползают призраки замученных на дыбе, посаженных на кол, заморенных в застенках. Все-таки XVI век — грозные времена! А уж сколько было обвинений от западноевропейских источников: кровавый царь, тиран, убийца. Не жаловали Ивана Васильевича за границей. Кстати, в то время кровь лилась не только в России. В Европе происходили события помасштабнее. Одна Варфаламеевская ночь (1572 года) чего стоит: около 30 000 зарезанных католиками гугенотов по всей Франции. Около 3 000 (цифры разнятся) погибло только в Париже. Кстати, Иван IV сурово осудил массовые убийства, отправив письмо императору Максимилиану II Габсбургу: «Французский король бесчеловечно и безумно поступил, убив столько тысяч людей, включая младенцев».

О том, сколько же погибло людей во времена опричнины Грозного, споры ведутся до сих пор. Разными историками приводятся цифры от 5 до 15 тысяч человек. По «переписи» самого Грозного жертв его режима выходит около 4 000 тысяч. За два года до смерти царь велел составить список всех погибших («Синодик опальных») от опричнины и царского суда и отправить этот список в монастыри: царь покаялся в содеянном и хотел замолить грехи. И если жертвы знатного происхождения в этом документе могли быть перечислены с высокой долей достоверности, то простой люд, слуг могли просто не считать.

Мои мрачные размышления прерывает приветливый голос: «У нас тут младенцы засыпают и спят себе спокойно, пока мамы экскурсоводов слушают», — возвращаюсь в реальность и вижу перед собой доброжелательное лицо смотрительницы экспозиции в Распятской церкви. Пожалуй, соглашусь. По моим ощущениям, в резиденции Ивана Васильевича тихо, спокойно и даже как-то торжественно. Все это наша история. И из нее мрачных страниц не вырвать.

Места на памятнике не нашлось

Однако находились и те, кто вырывал. В сентябре 1862 года в Новгороде император Александр II торжественно открывал памятник в честь 1000-летия России. За точку отсчета взяли начало новгородского княжения Рюрика. И Иван Грозный стал единственным из русских правителей, которому не нашлось места на монументе в честь юбилея государства, территорию которой за время своего правления он увеличил почти в два раза.

Хотя, конечно, у новгородцев были свои счеты с грозным царем, но к этому мы еще вернемся. Так где же обитал один из самых загадочных правителей в русской истории, личность которого до сих пор окружает столько тайн? Разберемся в истории Александровской слободы.

«Барвиха» XVI столетия

Первым на Александровскую слободу, бывшее владение братьев Александра и Алексея Старковых (отсюда, по одной из версий, и название), обратил внимание великий московский князь Василий III, отец Ивана IV. Он превратил это место в свою загородную резиденцию, приезжал сюда после богомолий, чтобы поохотиться и попировать вместе с боярами. Некоторые исследователи считают, что к названию села/города/слободы имеет отношение Александр Ярославович Невский, который якобы останавливался здесь на пути в Переславль, но это неточно. И далеко не все с такой версией согласны. Оставим споры историкам. И вернемся к Василию III.

Отец Ивана Васильевича направил в слободу лучших русских и итальянских зодчих, которые в рекордные сроки (с 1508-го по 1513 год) возвели здесь роскошный по тем временам загородный ансамбль.

После смерти Василия III в 1533 году резиденция отходит в опричнину (владения) его второй молодой супруги – Елены Глинской, матери Ивана Грозного.

Она ненадолго переживет своего мужа, скоропостижно скончается в 1538 году в возрасте 30 лет. Есть мнение, что Елена была отравлена боярами Шуйскими. В останках великой княгини (уже в XX веке) была обнаружена запредельная концентрация ртути. Однако ртуть в то время входила в состав косметики, поэтому многих высокопоставленных женщин того времени постигала схожая участь. Но как бы там ни было, царевич Иван в возрасте 7 лет остался круглым сиротой. Один на один с боярскими кланами, которые уже вступили в ожесточенную битву за престол. Вероятно, тяжелое детство на крови и сформировало взрывной и подозрительный характер будущего царя. Он переехал в Александровскую слободу в 1665 году, решив обезопасить себя от боярских интриг и возможных заговоров. В своей укрепленной резиденции царь чувствовал себя в относительной безопасности. Так слобода на два десятка лет стала негласной политической и культурной столицей русского государства, «стольным градом». В Москве царь почти не появлялся.

Первый шатровый храм России

Обратимся к сооружениям Александровской слободы. Они представляют большую историческую ценность. Перед нами — Покровская церковь, домовой храм Ивана Грозного, к этой церкви примыкали царские палаты. Здание стоит на высокой подклети и сохраняет все черты традиционной русской дворцовой архитектуры. Под храмом – огромные подвалы с низкими сводами и необычной формы окнами, выходящими наружу. Такие помещения, по мнению некоторых исследователей, говорят об элитарности постройки. Сейчас памятник находится на реставрации, поэтому внутрь не попасть.

О дате постройки Покровской церкви ученые спорят до сих пор. Исследователь старины, архитектор-реставратор Вольфганг Кавельмахер утверждал, что храм был построен в начале XVI века. И нет оснований не доверять этому авторитетному мнению.

Таким образом, перед нами — первый шатровый храм России, получается, что он был возведен даже раньше, чем церковь Вознесения Господня в Коломенском (1528 -1532).

Троицкий собор был Покровским

А вот Троицкий собор — это идеологическая доминанта современной Александровской слободы. Величественный крестово-купольный храм сразу привлекает внимание: белые стены под черным куполом.

Изначально храм был построен из белого кирпича с резными белокаменными вставками. Сейчас стены забелены, и можно увидеть лишь фрагменты былого убранства.

О точной дате постройки спорят до сих пор, но большинство ученых говорит о 1513 годе. Есть сведения, что Троицкий собор был построен по заказу Василия III итальянским зодчим Алевизом Новым. Этот человек считается автором всех основных построек ансамбля, в том числе Покровской и Распятской церквей.

Интересно, что в наименованиях перечисленных церквей очень просто заплутать. Потому что Троицкий собор раньше назывался Покровским. Покровская церковь — Троицкой. Распятская церковь — колокольня — церковью Алексия Митрополита. Почему такая чехарда? Ответить сложно. Но факт остается фактом. Видимо, у кого-то была страсть к переименованиям. Мы же придерживаемся современных названий.

Артефакты из Новгорода и Твери

В Троицком храме на клиросе читал и пел сам Иван Васильевич. Но самое интересное, что в соборе сохранился уникальный артефакт XIV века. Это южные святые врата, именуемые Васильевскими. Они были изготовлены в 1335-1336 годах для собора Святой Софии в Великом Новгороде по заказу местного архиепископа Василия Калики (от его имени и название). Высота врат — 3,2 метра, общая ширина – 1,3 метра. Всего в отделке использовано 27 пластин. Причем один из рядов пришлось удалось, так как размеры дверного проема Троицкого собора были меньше, чем Софийского.

Изделие выполнено в европейской технике огневого золочения, или золотой наводки. На медную пластину наносился рисунок, которые закреплялся специальным составом из ртути и золота. Под воздействием высокой температуры ртуть испарялась, а на пластине оставалось золотое изображение.

Это очень красивая вещь, детали которой можно рассматривать очень долго. Сюжеты, конечно, христианские.

Васильевские врата – это символ окончательного разгрома непокорного Новгорода, которые угрожал своими сепаратистскими настроениями планам первого русского царя.

А планы у Ивана Васильевича были такие: формирование единого централизованного государства. Царь выступил собирателем земель. К тому времени уже присоединил к территории Московского государства Казанское, Сибирское и Астраханское ханства. Новгородский (карательный) поход декабря 1569 года решил новгородскую проблему окончательно.

Жертвами опричного войска, которое лично вел Иван IV, стали, по разным оценкам, от 1 до 15 тысяч человек (при общей численности населения города – 30 тысяч). Царский «Синодик опальных», включающий данные «сказки» Малюты Скуратова, приводит следующие цифры по казням в Новгороде: «По Малютине скаске в новгороцкой посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), ис пищали отделано 15 человек». Однако не все считают эту информацию правдивой, так как в нее не включены погибшие от голода, который начался в городе после разорения опричниками, когда все продовольственные запасы населения были уничтожены.

Можно увидеть в Троицком храме Александровской слободы и отгодоску другой карательной операции царя. Западные врата (1344 — 1358 года) собора при схожих обстоятельствах прибыли из Твери. Их Иван Васильевич снял в тверского Свято-Преображенского собора во время опричного похода в том же 1569 году.

Царь просвещенный

Но не только опричными погромами вошел в историю царь Иван IV. Был он человеком начитанным и просвещенным, по некоторым свидетельствам, знал наизусть Библию, с увлечением играл в шахматы, писал музыку. В резиденции он создал первую школу хорового пения, куда пригласил лучших распевщиков, сочинителей, музыкантов и исполнителей того времени. Сам государь пробовал себя как композитор, известны созданные им стихиры под названием «Творение царя Ивана».

А еще во времена царствования грозного царя в Москве была отпечатана первая отечественная книга – «Апостол». В Александровскую слободу по приказу Грозного как раз и была перевезена первая в России типография. А ученик первопечатника Ивана Фёдорова Андроник Тимофеев (Невежа) напечатал в загородной резиденции царя «Псалтырь Слободскую».

Марфа и еще шесть жен

Иван Васильевич венчался на царство в возрасте 16 лет. И сразу же вступил в брак с Анастасией Романовной, урожденной Захарьиной-Юрьевой. Брак был долгим и счастливым. Однако через 13 лет любимая супруга скоропостижно скончалась. По мнению самого Грозного, была отравлена недоброжелателями. Личная трагедия подорвала психическое здоровье царя и обострила противостояние с боярством. Наступали смутные времена. После смерти первой супруги он так и не смог больше обрести семейного счастья.

Сколько же было жен у Ивана Васильевича? На этот счет нет единого мнения. Называют 6 или 7. Четыре брака признаются законными: с Анастасией Романовной, Марией Темрюковной, Марфой Собакиной, Анной Колтовской. Два брака считаются сомнительными: с Анной Васильчиковой и Марией Ногой (матерью убиенного царевича Дмитрия). Существование еще двух жен (Марии Долгорукой и Василисы Мелентьевой) многие историки и вовсе подвергают сомнению.

Примечательно, что в Александровской слободе царь выбирал себе третью невесту. После скоропостижной кончины второй жены Марии Темрюковны (она умерла здесь же, в резиденции, вероятно, тоже от отравления) Грозный вновь пожелал жениться. Со всей страны в резиденцию съехались более 2 000 претенденток. Историк Карамзин так писал об этом событии:

«Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги… Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных, и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12… долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильеву Собакину […], в то же время избрав невесту и для своего старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами».

Марфа, как и все остальные девушки, тщательным образом была осмотрена строгой врачебной комиссией и была признана абсолютно здоровой. Венчание прошло в Троицком соборе 28 октября 1571 года. Однако уже на свадебном пиру невеста почувствовала себя плохо и покинула пиршество. Спустя две недели девушка умерла, лекари только разводили руками. Официально объявили, что Марфу извели ядом,но была версия, что она приняла какое-то зелье для ускорения зачатия, якобы переданное ей матерью. Проводили расследование, казнили более 20 человек. Многие по этому делу попали в опалу, в том числе и родственники молодой царицы, которые, казалось, с возвышением Марфы вытащили счастливый билет. Но тут же были низвергнуты.

Узница Распятской церкви

О трагических женских судьбах средневековья мы рассказывали в материале про Покровский монастырь в Суздале, где доживали свой век многие насильно постриженные в монахини русские женщины знатного происхождения. Среди них — первая супруга Василия III Соломония Сабурова, которую муж отправил в монастырь из-за бездетности. Туда же и его сын Иван Васильевич отослал свою пятую супругу — Анну Васильчикову, с которой прожил меньше года.

А в Свято-Успенском монастыре (основан в 1651 году) Александровской слободы уже в конце XVII — начале XVIII века целых десять лет жила не менее именитая узница. Петр Великий после подавления стрелецкого бунта выслал сюда свою сводную сестру – царевну Марфу Алексеевну.

Здесь царевна приняла постриг под именем Маргариты. Для женщины к Распятской церкви пристроили специальные палаты, где она и доживала свой век. Скончалась Марфа в 1707 году. В ее покоях сохранились личные вещи. Сейчас здесь экспозиция.

Сыноубийца или несчастный отец?

А что же царь Иван? Последние дни его в Александровской слободе были омрачены ужасной трагедией. В ноябре 1581 года при странных обстоятельствах погибает старший сын и наследник Грозного – Иван Иванович. Есть версия, что государь в порыве ярости ранил царевича наконечником посоха в висок. Через несколько дней молодой человек скончался. Именно этот сюжет изображен художников Иваном Репиным: картина называется «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Своим произведением автор безапелляционно обвинил царя в убийстве.

Однако аргументов, подтверждающих это событие, насчитывается примерно столько же, сколько аргументов, его опровергающих. Причем автором самой ходовой в народе версии о сыноубийце стал европеец Антонио Пассевино, секретарь ордена иезуитов. В своем опубликованном в 1586 году произведении «Московия» он упоминает о ссоре, которая якобы разгорелась из-за оскорбления Иваном Васильевичем супруги своего сына. Заступившийся за жену Иван Иванович получил роковой удар посохом. Сразу же были вызваны лекари из Москвы (Юрьев и Щелканов). Версию иностранца впоследствии подхватили многие русские историки: Карамзин, Лихачёв, Ключевский.

Противники версии о царе-сыноубийце основываются на том, что обвинения высказывали исключительно недоброжелатели Ивана Грозного: например, опальный князь Курбский и тот же европеец Пассевино. Интересно, что в XX веке при вскрытии гробницы Рюриковичей в останках Ивана Ивановича тоже была обнаружена большая концентрация ртути. Так что версию об отравлении не стоит списывать со счетов. Хотя прямых доказательств нет: ртуть в то время использовалась не только в женской косметике, но и в медицине. А полноценно реконструировать череп царевича и обнаружить на нем следы удара не удалось: кости были сильно разрушены.

После смерти сына Иван Грозный покидает свою резиденцию и больше сюда не возвращается. Спустя два с небольшим года первый русский царь, собиратель земель, жесткий и авторитарный правитель, образованнейший человек своего времени скончался, оставив после своего правления ослабленное опричниной государство и множество вопросов без ответов.

Вот такая она, Александровская слобода. Обязательно посетите это интересное и величественное место, прогуляйтесь по длинным аллеям, где некогда вершилась русская история, зайдите на интереснейшие экспозиции музея, поднимитесь на смотровую площадку уникальной одностолпной Распятской церкви-колокольни, которая, устремившись вверх, возвышается над живописным ансамблем некогда величественной царской слободы.

Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»