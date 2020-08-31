Активных носителей коронавируса стало в два раза больше

Во Владимирской области стремительно растет число активных носителей коронавируса. За последний месяц лета людей, которые болеют в данный момент, стало в два раза больше. Так на 1 августа насчитывалось 292 пациента с COVID-19. Сейчас таких уже 649 человек. Такой результат связан с тем, что график заболеваемости опасным вирусом в последнее время уверенно превышает кривую по выздоровлениям.

Но есть и положительная тенденция: умирать от коронавируса стали значительно меньше. Если с 1 по 18 августа в регионе был зафиксирован 51 летальный исход от COVID-19, то во второй половине месяца скончались только 4 пациента с опасным вирусом. При этом 1 августа был зафиксирован абсолютный антирекорд по числу подтвержденных смертей: за один день стало известно о 5 жертвах инфекции. Еще 4 раза было зафиксировано по 4 летальных случая.

Интересные данные и по среднесуточному приросту зараженных коронавирусом. По итогам августа он равен 23,6. Три раза регион чуть не перешел рубеж в 20 случаев инфицирования в сутки. Однако в последнее время в области просматривается обратная тенденция. Положительные тесты получают все больше пациентов. Так, накануне был зафиксирован максимальный прирост заболевших. Стало известно о 28 случаях заражения. Сегодня коронавирус подтвердился у 26 жителей области.

Всего за время пандемии СOVID-19 диагностировали у 6318 человек. Излечились от болезни 5475 пациентов. 12 из них закрыли больничный сегодня. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 194 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире зафиксирован максимальный прирост заболевших коронавирусом за два последних месяца. За сутки в городе выявили 8 новых носителей COVID-19.