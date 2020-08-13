Агропром будущего: Сбербанк провел масштабный сельскохозяйственный форум в регионах ПФО

Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли обсудили аграрии 9 регионов страны на первом масштабном онлайн-форуме «АПК-2020». Организатором уникальной экспертной площадки для общения представителей сельскохозяйственной сферы стал Волго-Вятский банк Сбербанка. В форуме приняли участие Пётр Колтыпин, Вице-Президент ПАО Сбербанк — Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, отраслевые лидеры Сбербанка, представители компаний Экосистемы Сбербанка, Минсельхоза РФ и руководители агрокомпаний всего Приволжского Федерального Округа.

Специалисты представили анализ отрасли АПК, озвучили меры господдержки агропредприятий и рассказали о текущих подходах в финансировании их Сбербанком.

В регионах присутствия Волго-Вятского банка – отрасль сельского хозяйства является одной из самых перспективных и динамично развивающихся. Например, сразу 7 регионов входят в ТОП-20 по объемам производства молока среди всех регионов России – Татарстан (занимает 1 место в рейтинге), Удмуртия (3-е место), далее Мордовия, Кировская, Нижегородская, Владимирская области, Пермский край.

Пётр Колтыпин, Вице-Президент ПАО Сбербанк — Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Безусловно, пандемия короновируса нанесла удар по сегменту малого и среднего бизнеса. Однако, для многих наших клиентов-представителей АПК данные обстоятельства открыли невероятные возможности — максимальное ускорение процессов производства, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта. Сбербанк уделяет большое внимание развитию села и вовлеченности АПК в общую макроэкономическую стратегию России. К примеру, Республика Татарстан – была одним из первых регионов, с которым было заключено соглашение о развитии и цифровизации региона при участии Сбербанка. Одним из примеров реализации сервиса для АПК на цифровой платформе Сбербанка является сервис «Мои субсидии» Республики Татарстан – в рамках подписанного соглашения. Благодаря этому произойдет колоссальное сокращение сроков получения субсидий: если раньше процесс занимал до 90 дней, то после внедрения сервиса на платформе он сократится до 1 дня.

Отметим, цифровая трансформация АПК является ключевой национальной целью, обозначенной в стратегии развития АПК России до 2030 года. Согласно стратегии, к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде. Сегодня Сбербанк находится в авангарде этого движения и предлагает регионам готовые решения по цифровизации сельскохозяйственной отрасли.

Об этом, в частности, говорила и исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанк Татьяна Крейтор. По ее словам, команда Сбербанка активно работает над созданием экосистемы для АПК, диагностирует проблемы и разрабатывает лучшие сервисы для отрасли по каждому направлению. «Мы понимаем, что необходимо проводить модернизацию в каждой из подотраслей. А у нас только в классификаторе 27 подотраслей, с которыми мы работаем. И каждая из них обладает своей спецификой, требующей глубинного понимания своих процессов. Поэтому эксперты Сбербанка проводят сложную и кропотливую работу по подбору персонифицированных цифровых решений. Также большое значение для сельхозпредприятий сегодня имеет возможность быстрого краткосрочного кредитования сезонно-полевых работ. В связи с этим Сбербанк оптимизировал свои продукты, чтобы сделать такие кредиты доступнее. Сейчас Сбербанк может выдавать льготные кредиты в режиме онлайн. Для среднего и крупного бизнеса срок ожидания составляет 7 минут при займе до 2 млрд. рублей, а для малого бизнеса — три минуты при займе до 5 млн рублей».

В настоящий момент Сбербанк как совместно с Правительством РФ, так и самостоятельно, реализует ряд программ, направленных на поддержку АПК. В части мер господдержки АПК действуют две ключевые программы, которые позволяют обеспечить доступность кредитования отрасли и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это программы льготного кредитования – для всех категорий и отдельно для экспортоориентированных предприятий отрасли. При этом в 2020 году Правительство оперативно предприняло ряд мер и внесло изменения в действующие программы. Из самого важного – увеличены максимальные лимиты на краткосрочное кредитование с 600 млн. до 1,2 млрд. рублей, расширены цели кредитования (на выплату зарплаты, закупку отдельных видов культур, приобретение ГСМ и др.).

По итогам форума участники оценили высокий уровень организации мероприятия, остро актуальную тематику и профессионализм спикеров. Организаторам удалось создать творчески–продуктивную среду для выработки значимых для отрасли решений, отметили представители сельскохозяйственного сообщества.

Фото: mybryansk.ru