9 нововведений, которые изменят жизнь школьников и их родителей

«Призыв» собрал нововведения периода пандемии

  1. Учебный год начнется офлайн

    Дистанционное обучение, введенное из-за коронавируса, остается в прошлом. При этом ограничения, связанные с пандемией, в учебных учреждениях останутся. Что ждет учеников и их родителей c 1 сентября? К чему быть готовыми? «Призыв» собрал нововведения, связанные с COVID-19.

    Фото «Призыва»

  2. Школьная линейка не для всех

    В День знаний торжественные линейки в большинстве школ проведут только для первоклассников и выпускников. Родителей самых маленьких учеников пустят на праздник, но только в масках. В некоторых крупных школах линейки отменили совсем. В малокомплектных учебных заведениях до 100 человек праздник, напротив, проведут для всех по графику. Мероприятия организуют на улице. Остальных ждут классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Фото «Призыва»

  3. Организуют разные входы

    Чтобы избежать большого скопления детей на входе, в школах откроют дополнительные двери. Прежде чем отпустить ребенка на занятия, стоит уточнить у классного руководителя, какой вход будет открыт для вашего класса. В некоторых учреждениях детей разведут и по времени. Занятия будут начинаться с разницей в 10 минут. Это не касается крупных школ, где есть вторая смена.

    Фото «Призыва»

  4. Раздевалки закроют

    Привычные места хранения верхней одежды для большинства учеников будут недоступны. Раздевалки во многих  школах закроют частично или полностью. Если позволяет площадь, то гардеробную организуют прямо в классе. Максимум, что можно будет сделать на первом этаже, это переобуться. В грязных ботинка пройти в школу не получится. Сменку коронавирус не отменил.

    Фото: big-rostov.ru

  5. Школьных звонков не будет

    Пандемия оставит учеников без долгожданного звонка на перемену. В большинстве школ об окончании урока оповестит учитель. В лучшем случае сделает это он с помощью колокольчика. Таким образом удастся избежать пересечения детей в коридоре.

    Фото: stihi.ru

  6. Уроки сократят, перемены увеличат

    Уроки во многих школах сократят, а перемены продлят. Ожидается, что дети с 1-го по 4-й классы будут заниматься по 35 минут. В среднем и старшем звене учебное время тоже сократят на пять минут. Эти изменения каждая школа принимала по своему усмотрению, поэтому стоит уточнить информацию у классного руководителя.

    Фото: novosti44.ru

  7. Столовая по расписанию

    Максимально разведут учеников и в столовой. За каждым классом закрепят свое время приема пищи. На это стоит обратить внимание родителям. Если раньше во многих школах дети перекусывали до первого урока, то теперь строго по графику. У некоторых классов время сдвинулось существенно. А значит, стоит накормить своего ребенка еще дома или дать ему перекус с собой.

    Фото: mama.guranka.ru

  8. С температурой отправят домой

    Привыкнуть детям придется и к ежедневной термометрии. Проверка здоровья станет обязательной для всех классов. Еще на входе в школу ребенку измерят температуру. И если она повышенная, то до занятий ученика не допустят. Ребенка изолируют от класса и позвонят родителям. В крайнем случае, в школу вызовут «скорую помощь».

    Фото: etkul74.ru

  9. Ребенка с соплями лучше оставить дома

    Не стоит спешить на занятия, если у вашего ребенка недомогание, сопли и кашель. На уроки его также не пустят. При этом многие школы в этом году обещают не требовать справки за несколько дней, проведенных дома. Ребенку дадут время отлежаться без похода к врачу и огромных очередей на приеме. Стоит только предупредить педагога заранее. Но если самочувствие ухудшилось, обязательно обратитесь к специалисту.

    Фото: integrisok.com

  10. Классы с коронавирусом закроют на карантин

    Классы, в которых выявят коронавирус, закроют на карантин. Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если СOVID-19 выявят у членов его семьи. При этом если заболеет учитель, то изолируют его самого и ближайшее окружение. Дети останутся в школе. Педагогу найдут замену.

    Фото: gubdaily.ru

Полина Тарбеева

Заглавное фото: incamp.ru


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Обсуждение 2

  • Василич:
    31.08.2020 в 17:33

    думаю, что это не плохо, так порядка будет больше и с соплями никто в школу не придет.

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  • Полина Тарбеева:
    31.08.2020 в 17:35

    хочется верить, конечно, что болеть будут дети меньше Но по опыту прошлого года, не очень в это верится

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