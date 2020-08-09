9 нововведений, которые изменят жизнь школьников и их родителей

Не стоит спешить на занятия, если у вашего ребенка недомогание, сопли и кашель. На уроки его также не пустят. При этом многие школы в этом году обещают не требовать справки за несколько дней, проведенных дома. Ребенку дадут время отлежаться без похода к врачу и огромных очередей на приеме. Стоит только предупредить педагога заранее. Но если самочувствие ухудшилось, обязательно обратитесь к специалисту.