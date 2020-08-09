9 нововведений, которые изменят жизнь школьников и их родителей

-
Учебный год начнется офлайн
Дистанционное обучение, введенное из-за коронавируса, остается в прошлом. При этом ограничения, связанные с пандемией, в учебных учреждениях останутся. Что ждет учеников и их родителей c 1 сентября? К чему быть готовыми? «Призыв» собрал нововведения, связанные с COVID-19.
-
Школьная линейка не для всех
В День знаний торжественные линейки в большинстве школ проведут только для первоклассников и выпускников. Родителей самых маленьких учеников пустят на праздник, но только в масках. В некоторых крупных школах линейки отменили совсем. В малокомплектных учебных заведениях до 100 человек праздник, напротив, проведут для всех по графику. Мероприятия организуют на улице. Остальных ждут классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
-
Организуют разные входы
Чтобы избежать большого скопления детей на входе, в школах откроют дополнительные двери. Прежде чем отпустить ребенка на занятия, стоит уточнить у классного руководителя, какой вход будет открыт для вашего класса. В некоторых учреждениях детей разведут и по времени. Занятия будут начинаться с разницей в 10 минут. Это не касается крупных школ, где есть вторая смена.
-
Раздевалки закроют
Привычные места хранения верхней одежды для большинства учеников будут недоступны. Раздевалки во многих школах закроют частично или полностью. Если позволяет площадь, то гардеробную организуют прямо в классе. Максимум, что можно будет сделать на первом этаже, это переобуться. В грязных ботинка пройти в школу не получится. Сменку коронавирус не отменил.
-
Школьных звонков не будет
Пандемия оставит учеников без долгожданного звонка на перемену. В большинстве школ об окончании урока оповестит учитель. В лучшем случае сделает это он с помощью колокольчика. Таким образом удастся избежать пересечения детей в коридоре.
-
Уроки сократят, перемены увеличат
Уроки во многих школах сократят, а перемены продлят. Ожидается, что дети с 1-го по 4-й классы будут заниматься по 35 минут. В среднем и старшем звене учебное время тоже сократят на пять минут. Эти изменения каждая школа принимала по своему усмотрению, поэтому стоит уточнить информацию у классного руководителя.
-
Столовая по расписанию
Максимально разведут учеников и в столовой. За каждым классом закрепят свое время приема пищи. На это стоит обратить внимание родителям. Если раньше во многих школах дети перекусывали до первого урока, то теперь строго по графику. У некоторых классов время сдвинулось существенно. А значит, стоит накормить своего ребенка еще дома или дать ему перекус с собой.
-
С температурой отправят домой
Привыкнуть детям придется и к ежедневной термометрии. Проверка здоровья станет обязательной для всех классов. Еще на входе в школу ребенку измерят температуру. И если она повышенная, то до занятий ученика не допустят. Ребенка изолируют от класса и позвонят родителям. В крайнем случае, в школу вызовут «скорую помощь».
-
Ребенка с соплями лучше оставить дома
Не стоит спешить на занятия, если у вашего ребенка недомогание, сопли и кашель. На уроки его также не пустят. При этом многие школы в этом году обещают не требовать справки за несколько дней, проведенных дома. Ребенку дадут время отлежаться без похода к врачу и огромных очередей на приеме. Стоит только предупредить педагога заранее. Но если самочувствие ухудшилось, обязательно обратитесь к специалисту.
-
Классы с коронавирусом закроют на карантин
Классы, в которых выявят коронавирус, закроют на карантин. Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если СOVID-19 выявят у членов его семьи. При этом если заболеет учитель, то изолируют его самого и ближайшее окружение. Дети останутся в школе. Педагогу найдут замену.
Обсуждение 2
думаю, что это не плохо, так порядка будет больше и с соплями никто в школу не придет.
хочется верить, конечно, что болеть будут дети меньше Но по опыту прошлого года, не очень в это верится