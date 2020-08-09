9-летний велосипедист попал под колеса большегруза

9-летний велосипедист попал под колеса груженного щебнем автомобиля «Scania». Инцидент произошел в Ковровском районе 27 августа. Мальчик чудом остался жив, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. С места аварии ребенок был госпитализирован. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах хорошо видно, что до момента аварии велосипед и большегруз двигались в попутном направлении. Неожиданно ребенок, по неизвестной причине, решил сменить траекторию движения. В результате, у водителя практически не было времени затормозить.

Попавший под большегруз мальчик чудом остался жив

Как рассказали «Призыву» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, только с начала года на дорогах Владимирской области зарегистрировано 22 происшествия, связанных с наездом на велосипедистов. 22 ребенка получили телесные повреждения. Госавтоинспекция напоминает правила дорожного движения для всех, кто передвигается на двухколесном транспорте.

— В соответствии с требованиями ПДД движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Если они отсутствуют, то допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, — сообщает УГИБДД.

При этом при движении в темное время суток велосипедистам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы, а на велосипедах должны быть установлены специальные катафоты.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельной аварии с велосипедистом. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 83-летний мужчина решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. 56-летний водитель автобуса «Mercedes», следовавший по маршруту № 18С, не был готов к такому и не успел затормозить.