80-летняя пенсионерка провела в погребе два дня

80-летняя жительница Коврова провела в погребе целых два дня. Бабушка отправилась в гараж, упала в яму и не смогла выбраться самостоятельно. Пожилая женщина звала на помощь, но ее крики никто не слышал. Все произошло еще в понедельник и только в среду случайные прохожие обратили внимание, что гараж открыт, и решили зайти.
— Это произошло по улице Калинина в гаражах. Бабушка провела две ночи в яме. Люди обратили внимание на открытую дверь и зашли. Они-то и увидели в погребе бабушку, — рассказал «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. – Прохожие вызвали на место спасателей и медиков.
Пенсионерка упала в яму и не смогла выбраться.
По словам спасателей, бабушка была в сознании. Видимых переломов у нее не обнаружили. Прибывшие на место медики госпитализировали чудом спасшуюся пенсионерку.
Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове удалось спасти застрявшего в вентиляционной вытяжке птенца. Жители одной из квартир услышали характерный писк и обратились за помощью.
Обсуждение 2
Бедная бабуля,мы то же однажды свою пожилую соседку из погреба доставали
Как я боюсь этих ям в гаражах…