80-летняя пенсионерка провела в погребе два дня

80-летняя жительница Коврова провела в погребе целых два дня. Бабушка отправилась в гараж, упала в яму и не смогла выбраться самостоятельно. Пожилая женщина звала на помощь, но ее крики никто не слышал. Все произошло еще в понедельник и только в среду случайные прохожие обратили внимание, что гараж открыт, и решили зайти.

— Это произошло по улице Калинина в гаражах. Бабушка провела две ночи в яме. Люди обратили внимание на открытую дверь и зашли. Они-то и увидели в погребе бабушку, — рассказал «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. – Прохожие вызвали на место спасателей и медиков.

Пенсионерка упала в яму и не смогла выбраться.

По словам спасателей, бабушка была в сознании. Видимых переломов у нее не обнаружили. Прибывшие на место медики госпитализировали чудом спасшуюся пенсионерку.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове удалось спасти застрявшего в вентиляционной вытяжке птенца. Жители одной из квартир услышали характерный писк и обратились за помощью.