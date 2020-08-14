70 миллионов рублей выделили на реконструкцию Фатьяновского парка

Стала известна сумма, которая будет направлена из федерального бюджета на масштабную реконструкцию Фатьяновского парка в Вязниках. На эти цели выделено 70 миллионов рублей. Сейчас план благоустройства дорабатывается, вносятся некоторые корректировки. К непосредственному выполнению работ в парке приступят в следующем году, сообщила директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова.

Работы в Фатьяновском парке начнутся в 2021 году.

Накануне в ходе выездного совещания участники обсуждали идеи обустройства входной группы. Она станет «лицом» парка. В целом же проект предполагает глобальную реконструкцию зоны отдыха. Так, планируется построить многофункциональную сцену из лёгких современных материалов. Пользоваться ею можно будет как летом, так и зимой. В тёплое время здесь по традиции будут проходить концерты, праздники, киносеансы под открытым небом. Зимой же место между сценой и первым рядом сидений может превратиться в каток. Особое внимание уделено расположению в парке стационарных точек торговли и общественного питания, гигиенического блока.

Ранее «Призыв» сообщал, что проект благоустройства Фатьяновского парка в Вязниках одержал победу на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его ежегодно проводит Минстрой России.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации