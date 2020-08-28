50 лучших ресурсов рунета для школьников и их родителей

Начался обратный отсчет дней до нового учебного года. В марте «Призыв» писал о сайтах для школьников для дистанционного обучения в период самоизоляции. Тогда было много бесплатных акций. Увы, правила игры поменялись, некоторые ресурсы закрыли бесплатный доступ к своим курсам и лекциям, но многие по-прежнему актуальны (обязательно прочитайте наш материал).

Сегодня мы решили сделать новую подборку бесплатных и крутых ресурсов, которые помогут и первокласснику, и одиннадцатикласснику интересно и успешно начать учебу, а учителям и родителям образовательные сайты станут подспорьем в работе с ребенком.

Фишки и лайфхаки

Об этих ресурсах знают не все дети, да и сами учителя с родителями, а между тем они помогают по-другому посмотреть на предмет, скучно точно не будет!

Google.Калькулятор

Воспользуйтесь Google.Калькулятором, чтобы быстро решить любую арифметическую и геометрическую задачу. Если ввести в окне поиска любую функцию, то Google моментально построит график любой сложности. Графики можно исследовать более подробно, приближая, удаляя и перемещая их на плоскости. Все просто и интерактивно.

Интерактивная карта по истории

Карта показывает изменение границ на протяжении веков. Можно смотреть, в каком году происходили определённые события, освежать в памяти имена и реалии. Карта охватывает историю России с IX по XXI век и заканчивается на 2018 году.

Детские электронные презентации и клипы для дошкольников и школьников.

Когда в школе требуют презентацию, всегда можно вдохновиться идеями и посмотреть, как это делают другие.

Советские учебники

Если вы, дорогие родители, считаете, что раньше правила были лучше сформулированы, пожалуйста, вот вам учебники из вашего детства.

Русский язык

Грамота.ру

Здесь можно отшлифовать знание русского языка. На этом портале можно проверить постановку ударения в слове, задать вопрос на форуме, изучить полезные пособия, поучаствовать в конкурсах, связанных с правописанием и словесностью. Можно попробовать себя в онлайн-диктанте.

Литература

Litra.ru

Анализ литературных произведений: сочинения, краткие содержания произведений, биографии авторов.

Textologia.ru

Русский язык, языкознание, литература, словари. Интернет-журнала Текстология ставит своей целью предоставление интересных и полезных материалов по литературе, русскому языку и языкознанию для всех, кто изучает филологические дисциплины или просто увлекается словесностью и лингвистикой.

Правила русского языка

Все кратко и понятно в одном месте. Сомневаетесь в написании? Проверьте себя!

История

История РФ

Хронология событий, краткий курс истории, лента времени, личности и тесты, интересные статьи.

География и биология

Библиотека географа

Более 2 000 полезных книг по географии, которыми делятся пользователи.

Краткая географическая энциклопедия

Термины, географические наименования, путешественники, интересные статьи и рассказы – здесь масса полезной информации.

Зуброминимум — 85 важных конспектов по биологии.

Математика и Физика

Портал GetAClass – это образовательный ресурс по физике и математике для школьников и учителей. Для школьников здесь есть понятные видеоуроки по физике и математике, конспекты с самым важным к каждому видеоуроку, тренажеры для обучения решению задач.

Школьная математика для средней и старшей школы.

Уроки, тесты, лабораторки по физике для учителей, учащихся 7-9 классов и их родителей

Химия

Интерактивный мультимедиа учебник для учащихся старших классов средней школы и колледжей для информационно-коммуникационной поддержки изучения органической химии. Сайт будет полезен и выпускникам средних учебных заведений для систематизации и углубления знаний при подготовке к ЕГЭ по химии, студентам, начинающим изучение органической химии в вузе.

Рисование, черчение

Уроки рисования и черчения — рисование есть во всех школах, а вот черчение преподают в школах редко. А между тем оно необходимо и математикам, и будущим архитекторам, и инженерам.

Иностранный язык

Бесплатное изучение иностранных языков.

Обучение чтению на английском языке.

Сказки для детей на английском языке — сказки в два столбца, параллельно на английском и на русском языках.

Образовательные порталы обо всем

Арзамас — здесь ликбезы и курсы по мировой истории, истории России, литературе, антропологии. Это не школьная программа, а материал для общего развития, будет интересен не только школьникам, но и студентам и их родителям. Вы узнаете, как строен оркестр, что танцевали в XX веке? Кто и как живет там, где всегда холодно? Перед вами откроется мир Набокова и антропология чувств.

Лекториум — здесь есть платные и бесплатные курсы. Хороший поиск позволяет из всего многообразия выбрать то, что нужно ребенку, например, бесплатные курсы «биология Черного и Азовского морей», «Физическая химия», «Нескучная геометрия», «Олимпиадная математика: комбинаторика», «Задачи по математики для поступающих в 5 класс», «Химия вокруг нас».

Учи.ру — эту платформа 8 лет назад придумали Иван Коломоец и Евгений Милютин. Ресурс изначально был посвящен математике. Потом был добавлен русский и английский языки, окружающий мир. Можно выбрать бесплатный стандартный аккаунт и выполнять по 20 заданий в день, можно заплатить за премиум и заниматься гораздо больше. Идея создателей в том, что на этой платформе у ребенка выстраивается индивидуальная траектория обучения — «пролистать страницы» и пойти дальше не получится, пока не разберешься в материале.

Образование на русском — на этом портале можно учиться в онлайн-режиме, слушать лекции ученых, смотреть вебинары, готовиться к ЕГЭ. Этот портал курирует Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Для каждого курса указан необходимый уровень знаний, сами видеоролики небольшие, но представляют их лучшие ученые и специалисты. Всего на портале более 100 курсов, есть как гуманитарные, так и точные и естественные науки.

Интернет-урок — на платформе более 5 000 видеоуроков, 1 000 конспектов, тестов и тренажеров для учеников с 1 по 11 класс. Часть занятий бесплатные и в свободном доступе, часть по абонементу (250 рублей в месяц).

Академия Хана — Салман Хан, преподавая математику своим родственницам, не мог предположить, что его домашняя помощь станет огромным образовательным проектом, на котором будет место для самых разных курсов и где будут находить нужные предметы все — от младших школьников до взрослых. Заходя на основную платформу сайта, вы прочитаете: «Бесплатно. Для всех. Навсегда». Есть русская версия платформы, на ней математика, биология, физика, электротехника, химия.

Универсариум — обучение здесь построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) составляет 7-10 недель в зависимости от насыщенности и сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование. Часть курсов бесплатные, часть – за деньги.

Учимся интересно — кладезь учебных материалов, полезных ссылок, программ и учебных пособий.

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — чего здесь только нет! Аудиокниги, видеоуроки, цифровые космические снимки, тесты, диктанты.

Онлайн-платформа — ресурс помогает школьникам 1-8 классов бесплатно и в игровой форме изучать математику и русский язык. Пока работает в тестовом режиме, уроки доступны с 1 по 5 класс, плюс «почемучка» и уроки для дошкольников.

Знания.com — сервис социального обучения, который по-новому подходит к поиску учениками решений в сети Интернет. Сервис объединяет социальную сеть и школьные знания, школьники учатся тому, как организовывать личную базу знаний, фильтровать и отбирать информацию, которая им полезна. Представлена коллекция готовых домашних заданий по школьным предметам, можно задать свой вопрос по домашнему заданию.

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.

ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном виде. Для ученика это база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе.

Платформа содержит 1 500 видеоуроков и 1,6 триллилона интерактивных заданий по разным предметам для разных возрастов.

Дети и наука— курсы по школьной программе с углублением и расширением. Представлены видеоуроки с участием учителей московской школы «Интеллектуал», вузовскими преподавателями и учёными.

Newочём — здесь вы найдёте переводы самых интересных статей из иностранных СМИ со всего мира. Есть подкасты. Будет интересно ученикам старших классов, студентам и взрослым.

Онлайн-медиа об образовании и обучении в широком смысле. Здесь говорят и пишут об инструментах, заведениях, тактиках и стратегиях, которые помогают учить других и получать новые знания самостоятельно. На этой площадке есть новости, обзоры, аналитические материалы, посвящённые образованию и популярной науке.

YouTube в помощь

Cсылки на видеоуроки по разным предметам.

Yotube-канал «Яндекс.Просвещение» — cтатистика ЕГЭ. Когда начинать подготовку. Как эксперты проверяют работы. Как учиться меньше, а запоминать — больше. Как готовиться: самостоятельно, на курсах или с репетитором?

Канал Артура Шарифова по подготовке к ЕГЭ — автор профессионально разбирает задания по ОГЭ и ЕГЭ по математике, объясняет тригонометрию, арифметическую прогрессию, функции, затрагивает даже начало анализа. По сложным темам записаны отдельные видеоролики с подробным разбором.

Канал «Time to study Courses» для подготовки к ЕГЭ по математике и физике — Видео-уроки для школьников в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА. Уроки разбиты по тематическим плейлистам, которые совпадают с главами из спецификации ОГЭ и ЕГЭ.

Видеоролики рассчитаны на любой уровень знаний, так как вся информация дается простым и понятным языком, а все термины поясняются. Уроки проводят профессиональные преподаватели.

Канал Виктора Осипова — здесь упор на сложные здания из ОГЭ и ЕГЭ по математике. Представлены методики решения заданий ЕГЭ и ОГЭ по математике. В видеороликах рассматриваются критерии, алгоритмы и секреты решений.

Канал на Yotube«Русский Язык 5 звезд»по подготовке к ЕГЭ по русскому — какие проблемы встречаются в текстах ЕГЭ, какие литературные произведения и эпизоды из них нужно использовать. Здесь вы найдете примеры произведений, анализ основных проблем и тем эссе.

Канал Людмилы Денисенко по биологии — лучший учитель России по биологии в 2007 и 2010 году бесплатно и понятно рассказывает об этом предмете, помогает готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

Простая наука — увлекательные опыты и эксперименты по химии.

ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, олимпиады

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена — основные сведения о ЕГЭ, расписание, информационные материалы.

Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации — основная информация о ГИА, методические документы, демонстрационные варианты ГИА.

Официальный сайт ФИПИ — материалы по ЕГЭ, демоверсии, спецификации и кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена по всем предметам.

Сервис для подготовки к ЕГЭ — яндекс ЕГЭ — сервис для самостоятельной подготовки к сдаче выпускных школьных экзаменов для 9 и 11 классов. Варианты ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам и онлайн-курсы для подготовки к экзаменам на Яндекс.ЕГЭ

Сдам ГИА, решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ — на сайте вы найдете новости образования и консультации по решению заданий, вопросы и ответы для подготовки к экзаменам, тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Имеются каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, система тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам.

Курс по олимпиадной математике — сотни учебников и пособий, все скачивается).

Умназия — эта онлайн-платформа, где школьники 6-13 лет могут попробовать свои силы в предметных олимпиадах.

Интересной учебы! Пусть на уроках не будет скучно.