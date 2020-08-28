Дети у компьютера

50 лучших ресурсов рунета для школьников и их родителей

Большая подборка учебных сайтов по всем предметам

Начался обратный отсчет дней до нового учебного года. В марте «Призыв» писал о сайтах для школьников для дистанционного обучения в период самоизоляции. Тогда было много бесплатных акций. Увы, правила игры поменялись, некоторые ресурсы закрыли бесплатный доступ к своим курсам и лекциям, но многие по-прежнему актуальны (обязательно прочитайте наш материал). 

Сегодня мы решили сделать новую подборку бесплатных и крутых ресурсов, которые помогут и первокласснику, и одиннадцатикласснику интересно и успешно начать учебу, а учителям и родителям образовательные сайты станут подспорьем в работе с ребенком.

Телефон, онлайн-образование

Фото: globen-shop.ru

Фишки и лайфхаки

Об этих ресурсах знают не все дети, да и сами учителя с родителями, а между тем они помогают по-другому посмотреть на предмет, скучно точно не будет!

 Google.Калькулятор

Воспользуйтесь Google.Калькулятором, чтобы быстро решить любую арифметическую и геометрическую задачу. Если ввести в окне поиска любую функцию, то Google моментально построит график любой сложности. Графики можно исследовать более подробно, приближая, удаляя и перемещая их на плоскости. Все просто и интерактивно.

Интерактивная карта по истории

Карта показывает изменение границ на протяжении веков. Можно смотреть, в каком году происходили определённые события, освежать в памяти имена и реалии. Карта охватывает историю России с IX по XXI век и заканчивается на 2018 году.

Детские электронные презентации и клипы для дошкольников и школьников.

Когда в школе требуют презентацию, всегда можно вдохновиться идеями и посмотреть, как это делают другие.

Советские учебники

Если вы, дорогие родители, считаете, что раньше правила были лучше сформулированы, пожалуйста, вот вам учебники из вашего детства.

Школа, девочка читает, русский язык

Фото: vivalalife.ru

Русский язык

Грамота.ру

Здесь можно отшлифовать знание русского языка. На этом портале можно проверить постановку ударения в слове, задать вопрос на форуме, изучить полезные пособия, поучаствовать в конкурсах, связанных с правописанием и словесностью. Можно попробовать себя в онлайн-диктанте.

Литература

Litra.ru

Анализ литературных произведений: сочинения, краткие содержания произведений, биографии авторов.

Textologia.ru

Русский язык, языкознание, литература, словари. Интернет-журнала Текстология ставит своей целью предоставление интересных и полезных материалов по литературе, русскому языку и языкознанию для всех, кто изучает филологические дисциплины или просто увлекается словесностью и лингвистикой.

Правила русского языка

Все кратко и понятно в одном месте. Сомневаетесь в написании? Проверьте себя!

История

История РФ

Хронология событий, краткий курс истории, лента времени, личности и тесты, интересные статьи.

География и биология

Библиотека географа

Более 2 000 полезных книг по географии, которыми делятся пользователи.

Краткая географическая энциклопедия

Термины, географические наименования, путешественники, интересные статьи и рассказы  – здесь масса полезной информации.

Зуброминимум — 85 важных конспектов по биологии.

Мальчик пишет на доске, школа, класс, образование

Фото: sites.google.com

Математика и Физика

Портал GetAClass – это образовательный ресурс по физике и математике для школьников и учителей. Для школьников здесь есть понятные видеоуроки по физике и математике, конспекты с самым важным к каждому видеоуроку, тренажеры для обучения решению задач.

Школьная математика для средней и старшей школы.

Уроки, тесты, лабораторки по физике для учителей, учащихся 7-9 классов и их родителей

Химия

Интерактивный мультимедиа учебник для учащихся старших классов средней школы и колледжей для информационно-коммуникационной поддержки изучения органической химии. Сайт будет полезен и выпускникам средних учебных заведений для систематизации и углубления знаний при подготовке к ЕГЭ по химии, студентам, начинающим изучение органической химии в вузе.

Рисование, черчение

Уроки рисования и черчения — рисование есть во всех школах, а вот черчение преподают в школах редко. А между тем оно необходимо и математикам, и будущим архитекторам, и инженерам.

 Иностранный язык

Бесплатное изучение иностранных языков.

Обучение чтению на английском языке.

Сказки для детей на английском языке — сказки в два столбца, параллельно на английском и на русском языках.

Ребенок за ноутбуком, дистанционное обучение, компьютер, учеба, урок

Фото: francaisaletranger.fr

  Образовательные порталы обо всем

Арзамас  — здесь ликбезы и курсы по мировой истории, истории России, литературе, антропологии. Это не школьная программа, а материал для общего развития, будет интересен не только  школьникам, но и студентам и их родителям. Вы узнаете, как строен оркестр, что танцевали в XX веке? Кто и как живет там, где всегда холодно? Перед вами откроется мир Набокова и антропология чувств.

Лекториум — здесь есть платные и бесплатные курсы. Хороший поиск позволяет из всего многообразия выбрать то, что нужно ребенку, например, бесплатные курсы «биология Черного и Азовского морей», «Физическая химия», «Нескучная геометрия», «Олимпиадная математика: комбинаторика», «Задачи по математики для поступающих в 5 класс», «Химия вокруг нас».

Учи.ру — эту платформа 8 лет назад придумали Иван Коломоец и Евгений Милютин. Ресурс изначально был посвящен математике. Потом был добавлен русский и английский языки, окружающий мир. Можно выбрать бесплатный стандартный аккаунт и выполнять по 20 заданий в день, можно заплатить за премиум и заниматься гораздо больше. Идея создателей в том, что на этой платформе у ребенка выстраивается индивидуальная траектория обучения — «пролистать страницы» и пойти дальше не получится, пока не разберешься в материале.

Образование на русском — на этом портале можно учиться в онлайн-режиме, слушать лекции ученых, смотреть вебинары, готовиться к ЕГЭ. Этот портал курирует Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Для каждого курса указан необходимый уровень знаний, сами видеоролики небольшие, но представляют их лучшие ученые и специалисты. Всего на портале более 100 курсов, есть как гуманитарные, так и точные и естественные науки.

Интернет-урок — на платформе более 5 000 видеоуроков, 1 000 конспектов, тестов и тренажеров для учеников с 1 по 11 класс.  Часть занятий бесплатные и в свободном доступе, часть по абонементу (250 рублей в месяц).

Академия Хана — Салман Хан, преподавая математику своим родственницам, не мог предположить, что  его домашняя помощь станет огромным образовательным проектом, на котором будет место для самых разных курсов и где будут находить нужные предметы все — от младших школьников до взрослых. Заходя на основную платформу сайта, вы прочитаете: «Бесплатно. Для всех. Навсегда». Есть русская версия платформы, на ней математика, биология, физика, электротехника, химия.

Универсариум — обучение здесь построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) составляет 7-10 недель в зависимости от насыщенности и сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование. Часть курсов бесплатные, часть – за деньги.

Учимся интересно  — кладезь учебных материалов, полезных ссылок, программ и учебных пособий.

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — чего здесь только нет! Аудиокниги, видеоуроки, цифровые космические снимки, тесты, диктанты.

Онлайн-платформа — ресурс помогает школьникам 1-8 классов бесплатно и в игровой форме изучать математику и русский язык. Пока работает в тестовом режиме, уроки доступны с 1 по 5 класс, плюс «почемучка» и уроки для дошкольников.

Знания.com  — сервис социального обучения, который по-новому подходит к поиску учениками решений в сети Интернет. Сервис объединяет социальную сеть и школьные знания, школьники учатся тому, как организовывать личную базу знаний, фильтровать и отбирать информацию, которая им полезна. Представлена коллекция готовых домашних заданий по школьным предметам, можно задать свой вопрос по домашнему заданию.

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.

ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном виде. Для ученика это база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе.
Платформа содержит 1 500 видеоуроков и  1,6 триллилона интерактивных заданий по разным предметам для разных возрастов.

Дети и наука— курсы по школьной программе с углублением и расширением. Представлены видеоуроки с участием учителей московской школы «Интеллектуал», вузовскими преподавателями и учёными.

Newочём — здесь вы найдёте переводы самых интересных статей из иностранных СМИ со всего мира. Есть подкасты. Будет интересно ученикам старших классов, студентам и взрослым.

 Онлайн-медиа об образовании и обучении в широком смысле. Здесь говорят и  пишут об инструментах, заведениях, тактиках и стратегиях, которые помогают учить других и получать новые знания самостоятельно. На этой площадке есть новости, обзоры, аналитические материалы, посвящённые образованию и популярной науке.

Ребенок за компьютером

Фото: thesun.co.uk

YouTube в помощь

Cсылки на видеоуроки по разным предметам.

Yotube-канал «Яндекс.Просвещение» — cтатистика ЕГЭ. Когда начинать подготовку. Как эксперты проверяют работы. Как учиться меньше, а запоминать — больше. Как готовиться: самостоятельно, на курсах или с репетитором?

Канал Артура Шарифова по подготовке к ЕГЭ — автор профессионально разбирает задания по ОГЭ и ЕГЭ по математике, объясняет тригонометрию, арифметическую прогрессию, функции, затрагивает даже начало анализа. По сложным темам записаны отдельные видеоролики с подробным разбором.

Канал «Time to study Courses» для подготовки к ЕГЭ по математике и физике — Видео-уроки для школьников в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА. Уроки разбиты по тематическим плейлистам, которые совпадают с главами из спецификации ОГЭ и ЕГЭ.

Видеоролики рассчитаны на любой уровень знаний, так как вся информация дается простым и понятным языком, а все термины поясняются. Уроки проводят профессиональные преподаватели.

Канал Виктора Осипова  — здесь упор на сложные здания из ОГЭ и ЕГЭ по математике. Представлены методики решения заданий ЕГЭ и ОГЭ по математике. В видеороликах рассматриваются критерии, алгоритмы и секреты решений.

Канал на Yotube«Русский Язык 5 звезд»по подготовке к ЕГЭ по русскому — какие проблемы встречаются в текстах ЕГЭ, какие литературные произведения и эпизоды из них нужно использовать. Здесь вы найдете примеры произведений, анализ основных проблем и тем эссе.

Канал Людмилы Денисенко по биологии  — лучший учитель России по биологии в 2007 и 2010 году бесплатно и понятно рассказывает об этом предмете, помогает готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

Простая наука — увлекательные опыты и эксперименты по химии.

Образовательные ресурсы, подготовка к олимпиаде

Фото: made-studio.ru

 ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, олимпиады

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена — основные сведения о ЕГЭ, расписание, информационные материалы.

Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации  — основная информация о ГИА, методические документы, демонстрационные варианты ГИА.

Официальный сайт ФИПИ — материалы по ЕГЭ, демоверсии, спецификации и кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена по всем предметам.

Сервис для подготовки к ЕГЭ — яндекс ЕГЭ —  сервис для самостоятельной подготовки к сдаче выпускных школьных экзаменов для 9 и 11 классов. Варианты ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам и онлайн-курсы для подготовки к экзаменам на Яндекс.ЕГЭ

Сдам ГИА, решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ — на сайте вы найдете новости образования и консультации по решению заданий, вопросы и ответы для подготовки к экзаменам, тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Имеются каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, система тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам.

Курс по олимпиадной математике —  сотни учебников и пособий, все скачивается).

Умназия — эта онлайн-платформа, где школьники 6-13 лет могут попробовать свои силы в предметных олимпиадах.

Интересной учебы! Пусть на уроках не будет скучно.

 

Елена Середина

Главное фото: images.stopgame.ru


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