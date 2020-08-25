37-летняя женщина утонула на пруду в Бавленах

37-летняя женщина утонула в пруду поселка Бавлены Кольчугинского района. Трагедия произошла вечером 22 августа. Компания отдыхала на берегу. Не обошлось без спиртных напитков. В какой-то момент отдыхающие решили переплыть пруд. С ними отправилась и женщина. Она начала тонуть и звать на помощь.

— К сожалению, женщина не смогла доплыть, стала подавать сигналы о помощи. Но спасти ее не смогли и извлекли уже бездыханное тело. Женщина в самом расцвете сил, — рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области.

В этом году официально в регионе так и не был объявлен купальный сезон.

Сообщение о том, что местные жители извлекли из пруда утонувшую женщину, поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области. На место выехали сотрудники полиции, МЧС России, администрации сельского поселения и бригада «скорой помощи». Медики констатировали смерть женщины.

С начала года во Владимирской области зарегистрировано 12 происшествий на воде с гибелью людей, среди погибших трое детей. Как подчеркивают в МЧС, более половины трагедий на воде произошло из-за распития спиртных напитков.

Ранее «Призыв» сообщал, что на карьерах в Гусь-Хрустальном районе нашли тело подростка. Он пропал еще 11 августа. Поиски продлились двое суток.