25 человек заболели и двое скончались от COVID-19 во Владимирской области

Опять двадцать пять! Пошедшие, было, на спад показатели по заболеваемости коронавирусом уже три недели колеблется в пределах от 20 до 25 заболевших в сутки. Вот и за вчерашний день число жителей Владимирской области, получивших положительные тесты на ковид, составило четверть сотни, сообщил Роспотребнадзор. Два человека, по данным сайта Стопкоронавиррус.рф, скончались.

Нельзя сказать, что зараза сконцентрировалась в одном месте – заболевшие в небольшом количестве представляют разные территории региона. Четыре случая заболевания зафиксированы во Владимире, по три – в Юрьев-Польском, Александровском и Гусь-Хрустальном районах, по два – в Ковровском, Муромском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в городе Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 5 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

А по общему числу заболевших статистика выглядит так: более всего занедуживших в областном центре — 1009 случаев. Ненамного отстал Гусь-Хрустальный (845 заболевших), хотя численность населения там вместе с районом меньше, чем во Владимире, раза в четыре. Далее идут Петушинский район (553), округ Муром (515), Ковровский (455), Александровский (311), Собинский (300), Вязниковский (289), Юрьев-Польский (209), Кольчугинский (160), Судогодский (139), Киржачский (156) и Меленковский (105) районы. В Суздальском, Камешковском, Селивановском районах, равно как и в Радужном, — менее сотни случаев заболевания в каждой территории. Меньше всего заразы в Гороховецком районе – там подхватили вирус лишь 38 человек.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Василий Домушников

Фото «Призыва»

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