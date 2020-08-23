23 иностранных туриста посетили музеи Владимирской области

За полтора месяца после снятия ограничений, действовавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника посетили 156 тысяч российских и 23 иностранных туриста. Таких скромных цифр у музея никогда не было. Но первое за этот год массовое мероприятие на открытом воздухе, Яблочный Спас, показало высокий туристический спрос — в Спасо-Евфимиев монастырь выстроились очереди из желающих попасть на праздник. Не остановили ни цены, ни будний день. Чтобы как-то ускорить ожидание, сотрудники музея даже пускали народ через отдельные деревянные ворота, а не через кассу, но только тех, кто мог заплатить наличкой.

За этот непродолжительный период открытия музеев частные гиды провели по экспозициям 1607 туристов. Руководство заповедника радо и таким результатам. Финансов на подготовку новых экспозиций катастрофически не хватает.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника

— Поток туристов неплох. Проблема наша в том, что мы законопослушные государевы люди. Если нам сказано, что экскурсия не может превышать 5 человек, то мы это соблюдаем. На открытом воздухе можно около себя собрать 20 человек. Но когда ты видишь, что вокруг ведутся группы по 50 человек, возникает чувство раненой справедливости. Я понимаю, что музей будет в очень тяжелом финансовом положении. Деньги, за которые нас порой корят, зарабатываются музеем и дают возможность развиваться.

Ограничения на экскурсии сохраняются.

Охотничий фестиваль в усадьбе Храповицкого могут отменить. И дело не в опасениях из-за нашествия второй волны коронавируса, а в банальном отсутствии денег, сетует руководитель музея. На подготовку охотничьего фестиваля нужно, как минимум, полмиллиона рублей. Чтобы все организовать, пригласить людей, оплатить проезд, перечисляет Светлана Мельникова.



Есть задумки по созданию новых экспозиций. Есть концепция создания интерактивной прогулки по старому городу, закуплена часть материалов, но на продолжение денег нет. К учебному году хотели запустить экспозицию открытия Антарктиды и роли адмирала Лазарева. Но процесс застопорился из-за нехватки финансов.

Сейчас музей-заповедник возобновляет обучение частных гидов, начали прием внештатных гидов. Руководство надеется, что пандемия пойдет на спад и турист вернется в музейные комплексы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Музее хрусталя во Владимире появились новые экспонаты — специально для посетителей с ослабленным зрением. После ремонта в музее доступно для ознакомления 400 экспонатов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»