15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

320 пациентов с коронавирусом на данный момент госпитализированы. 15 человек лежат в реанимации, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие цифры приводит департамент здравоохранения Владимирской области. Всего же на данный момент болеют 460 жителей региона. В ведомстве подчеркивают, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Между тем суточный прирост новых случаев снова пошел в рост: COVID-19 подтвержден у 24 человек. Это сразу на 4 пациента больше, чем днем ранее.

За все время пандемии зарегистрированы 5900 случаев заболевания.

Больше всего инфицированных за сутки оказалось во Владимире, Петушинском и Вязниковском районах — в каждом по четыре новых случая. В Юрьев-Польском, Муромском и Ковровском районах заболели по 3 человека. 2 новых случая зарегистрированы в Суздальском районе. Меньше всего заболевших в Александровском районе – 1 человек.

За минувшие сутки излечились от опасного вируса 13 человек. Это максимум с начала августа. До этого самое большое число закрывших больничный составляло 12. Не обошлось за сутки без летальных случаев. Умерли еще трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами болезни с начала пандемии стали 178 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что хирургическое отделение ОКБ, ранее перепрофилированное под инфекционный госпиталь, возобновит плановый прием пациентов.

Ольга Ефремова

Фото: Gtrkkursk.ru