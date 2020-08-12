12-летняя девочка погибла на заброшенной конюшне

12-летняя девочка погибла при обрушении плиты перекрытия в заброшенной конюшне. Пострадали два мальчика 12 и 13 лет, которые были с ней. Трагедия произошла сегодня около 14 часов в Кольчугинском районе, сообщает СУ СКР по Владимирской области. Девочка скончалась на месте. Мальчиков вызволили сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино. Их госпитализировали в местную ЦРБ. Детям оказывается медицинская помощь. На месте работают следователи.

На троих подростков обрушилась плита перекрытия.

—В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. Опрашиваются очевидцы трагического события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что пятилетний мальчик выпал с балкона 9 этажа во Владимире. Следком начал проверку по факту происшествия.

Елена Пляскина

Фото: tartu.postimees.ee

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