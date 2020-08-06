16 детских площадок открыла общественная организация «Милосердие и порядок» во Владимире

Сразу 16 новых современных детских площадок в нынешнем году появились на придомовых территориях Владимира. Игровые и спортивные зоны устанавливаются в рамках проекта «Дворы для детворы» общественной организации «Милосердие и порядок». Теперь местная ребятня с удовольствием катается на новых качелях, каруселях и горках, подтягивается, развивается на тренажёрах и играет в пинг-понг.

Долгосрочный масштабный проект «Дворы для детворы» продолжает свою работу во Владимирской области.

— Теперь в нашем дворе есть спортивное оборудование, качалка-балансир, большие качели и домик-беседка. В доме живёт много детей, созданы все условия для семейного полезного и интересного досуга, — поделилась радостью Ирина Котова, жительница дома № 4 по проезду Лакина. — Такие проекты необходимы. Нам всем очень важно, чтобы рядом с домом можно было проводить свободное время с комфортом и интересом.

Во дворе дома № 21а на улице Безыменского очень ждали новую детскую площадку.

— У нас стояла лишь старая металлическая песочница. А двор — один сразу на четыре дома. Теперь у нас на площадке, как в сказке, появились игровой домик, турники, рукоходы, стенка… Дети и родители очень довольны, — сообщила «Призыву» Наталья Крючкова, председатель совета дома.

Во дворе на Комиссарова, 18, на детской площадке появилось сразу 5 новых элементов.

— Спрашиваю детей: ну как вам, нравится? В ответ — улыбка. Приходят детишки с других дворов. Мы очень рады, что новая площадка стала центром притяжения для детей и подростков всего микрорайона, — говорит Александр Борисович.

Задача проекта — создание комфортных условий для полезного и активного семейного отдыха, досуга детей и молодежи Владимирской области.

Долгосрочный областной проект «Дворы для детворы» реализуется в регионе по инициативе депутата Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева. За это время в самых разных населенных пунктах, городах и селах, установлено более 200 детских площадок.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»