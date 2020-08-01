1 сентября школьников встретят Алиса, Кролик и Безумный Шляпник

Учеников владимирской школы № 29 1 сентября ждёт сюрприз: в интерьерах их альма-матер поселились Алиса из Страны чудес и другие сказочные герои: Чеширский Кот, Кролик, Безумный Шляпник… Во время пандемии директор и педагоги школы с привлеченными художниками поработали над стенами – получилось здорово и интересно. А ещё для досуга ребятни на переменках в школьном коридоре нарисовали цветные «классики». Теперь прыгать здесь не возбраняется, а даже наоборот.

— Когда я была в Грозном, в одной из чеченских школ увидела замечательное дерево, которое называлось «Дерево желаний». И мне захотелось воплотить это в своей школе, — пояснила «Призыву» Екатерина Плышевская, директор школы № 29. — Я сказала об этом художникам, те дали идею — изобразить героев «Алисы в Стране чудес». А вместо дерева желаний у нас сундук, куда мы будем собирать пожелания от учеников и педагогов школы и, по возможности, их исполнять.

Алиса и её друзья появились на втором этаже школы, где учатся младшие классы.

В 29-й школе все интерьеры оформлены художественно. На первом этаже в центральном холле изображены красоты древнего Владимира, памятники, центральные улочки. Интерьер там обновили ещё в январе. Третий этаж посвящен событиям Великой Отечественной войны. Художники подготовили его к Дню Победы, и он включает в себе элементы школьного музея. Там есть стенд с фотографиями учителей — ветеранов войны и витрины с подлинными экспонатами. Среди них пулеметный магазин, солдатская фляжка и даже обломок настоящего истребителя.

Центральная композиция в коридоре посвящена выпускнику школы Роману Абдулову, который погиб в Чеченской войне, подорвавшись на мине. На картине изображено Аргунское ущелье, где и произошла трагедия.

— Если на втором этаже дети развлекаются, то здесь — задумываются. И лучше понимают события, когда-то пережитые нашей страной. Здесь можно почитать о судьбах солдат, героев войны. И дети после этого, возможно, захотят исследовать историю собственной семьи, своих предков, — надеется директор школы.

Роспись стен школы № 29 ещё не окончена. Там планируют стилизовать лестничный переход со второго на третий этаж. Также образовательное учреждение открыто для экскурсий и будет радо гостям.

Ранее «Призыв» сообщал, как родители готовятся к новому учебному году и пытаются сэкономить на покупке школьной формы и канцтоваров.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»