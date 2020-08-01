1 сентября дети Владимирской области пойдут в школу

Владимирская область официально переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Губернатор региона сегодня поручил издать соответствующий указ. Об этом Владимир Сипягин сообщил на своих личных страницах в социальных сетях. Он подчеркнул, что на третьем этапе разрешено открытие всех образовательных организаций, а значит, 1 сентября дети смогут пойти в школы. Также откроются все места отдыха и будет запущена работа сферы услуг.

— Главный санитарный врач области Татьяна Данилова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, наконец, позволяет нам сделать такой долгожданный для всех нас шаг. Земляки, мы с вами молодцы, вырулили, справились, — написал Владимир Сипягин.

При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на третьем этапе могут сохраниться масочный режим, социальное дистанцирование (1,5 — 2 метра) и самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня зафиксирован летний минимум — всего 20 пациентов получили положительный тест за сутки.