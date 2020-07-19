Жители улицы Лакина во Владимире добились строительства ливнёвки

Жители пятиэтажек на улице Лакина во Владимире смогли добиться от городских властей, чтобы те выделили средства на строительство ливнёвки. Работы по обустройству водостока уже начались, их обещают закончить к 1 августа. Много лет во время таяния снега и проливных дождей улицу затапливало из-за отсутствия коммуникаций. Ситуация ухудшилась во время ремонта «Пекинки». Раньше часть воды утекала по наклону к федеральной трассе, а после работ на трассе стала скапливаться у домов. Да так, что невозможно было пройти к надземному пешеходному переходу через М7.



— Основные работы на трассе успели сделать до ливней. Нам обещали ещё дорожку пешеходную вдоль «Пекинки», но там до сих пор не пройти — всё залито водой. И непонятно, как теперь там уборку проводить. Трактор подъехать не может. Кто там снег будет чистить или смет, какой обрразовался, например, после недавних гроз? После ливня прислали мужичка с тачкой, он всё вычистил, но ведь так постоянно не будет, — рассказывает местная жительница Инна Гришина.

Все ливневки в городе обслуживает «Владимирводоканал».

Ежегодно из городского бюджета выделяют чуть больше трех миллионов рублей на ремонт водостоков. Чистить колодцы начинают весной, сразу после таяния снегов. Об этом «Призыв» сообщал здесь. Но каждый ливень показывает недостатки в работе системы. Специалисты говорят, что нужно проводить капремонт существующего оборудование и строить новое для стоков.



В прошлом году ливнёвки строили на Воронцовском переулке, в районе школы 14. Во Владимире до сих пор остались многоквартирные дома с выгребными ямами, где нет центрального водоотведения. А ещё с ливневками «помогают» дорожники, которые кладут асфальт не под тем уклоном, так что вода встает у края проезжей части или у выхода из подъезда. О таких случаях «Призыв» рассказывал ранее. Управление ЖКХ контролирует подрядчиков, поэтому такие огрехи потом переделывают.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»