Житель Петушинского района «заминировал» летевший в Италию самолёт

Штраф в сумме 50 тысяч получил 44-летний житель Владимирской области. Это — наказание за ложное сообщение о терроризме. В феврале нынешнего года, приняв на грудь, наш земляк позвонил на номер 112 (единая дежурно-диспетчерская служба) с сообщением о заминированном самолёте. Бомба, по его словам, находилась на борту лайнера, вылетевшего из аэропорта Шереметьево в Италию. Взрывного устройства не обнаружили, а вот звонившего — вычислили. Недавно был суд.

Лже-терррориста судили по уголовной статье — ч. 1 ст. 207 УК России

Вероятно, звонивший — житель Петушинского района. В сообщении УФСБ по Владимирской области о данном инциденте в качестве инстанции, рассматривавшей дело этого «шутника», фигурирует Петушинский районный суд. Он оказался довольно гуманным. Штраф в 50 тысяч рублей — наказание мягче нижнего предела (штраф по данной статье начинается с 200 тысяч целковых). По всей видимости, раскаяние нашего земляка было столь глубоко и деятельно, что суровые меры к нему решили не применять.

Вычислили автора анонимного звонка быстро, задержали с телефоном, с которого он, «тёпленький», звонил. Отпираться смысла не было. ФСБ передало материалы в полицию, та в марте возбудила уголовное дело, а недавно состоялся суд. Приговор к моменту выхода данного материала уже вступил в законную силу.

Артемий Гунин

Фото: ic.pics.livejournal.com