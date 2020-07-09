Женщина утонула на карьере в Петушинском районе

Ещё одна трагедия на воде. Вчера вечером в карьере Глубоково Петушинского района утонула женщина. Известно, что на водоём она пришла отдохнуть вместе с мужем. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. В этом году на том же карьере Глубоково уже произошла одна трагедия с погибшим на воде.

Месяц назад на карьере утонул 17-летний подросток.

Спасатели напоминают о том, что купание в необорудованных для этого местах, а тем более в промышленных водоёмах — карьерах — смертельно опасно! Категорически запрещается купаться и в состоянии алкогольного опьянения, при серьёзных хронических заболеваниях, а также тем, кто не уверен в своих силах и навыках плавания.

Ранее «Призыв» сообщал, что на водохранилище Содышка во Владимире утонул мужчина. С начала года на водоёмах Владимирской области произошло уже 15 происшествий. Погибли 10 человек, в том числе 2 ребёнка.

Ольга Ефремова

Фото: fotokto.ru