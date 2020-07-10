Жаркие онлайн-трансляции ждут владимирцев в выходные

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Самые интересные события уик-энда
Синоптики обещают нам жаркие выходные. А в залах музеев тихо и прохладно. Все они гостеприимно открыли двери для жителей и гостей нашей области. Впрочем, если вы вознамерились провести уик-энд на природе, учреждения культуры придут к вам прямо туда. Конечно, онлайн. Главное, чтобы мобильный Интернет работал. А посмотреть вы их можете в любое удобное для вас время. С подробной афишей самых интересных трансляций на предстоящие выходные вы можете ознакомиться прямо здесь и сейчас.
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Областной Дворец культуры и искусства
ОДКИ представляет вам трансляцию отчётного концерта вокального ансамбля «Новый звук» — «Любовь — восьмое чудо света» (6+), посвященный Дню семьи, любви и верности. Вы сможете услышать не только современные шлягеры российских и зарубежных авторов, но и песни советских композиторов, джазовые стандарты и номера в стилях R-n-B и soul.
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Областной колледж культуры и искусства
12 июля в 10.00 — трансляция хореографического спектакля «Царевна-лягушка» (6+), подготовленного студентами отделения «Народное художественное творчество», специальность «Хореографическое творчество».
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Центр пропаганды изобразительного искусства
10 июля в 16.00 — трансляция экскурсии по выставке заслуженного работника культуры РФ, признанного мастера акварели Виктора Шамаева (0+). В 2019 году он отметил крупный юбилей – 90-летие, несмотря на свой возраст, продолжил заниматься творчеством, встречаться с молодёжью и вдохновлять ее своим трудолюбием. О нем и его творческих достижениях расскажет директор Центра пропаганды изобразительного искусства Андрей Александров.
Трансляция состоится на официальной странице Центра ИЗО в социальной сети «ВКонтакте».
4 июля Центр ИЗО открыл свои двери для посетителей. Гости и жители Владимира после долгого перерыва смогут ознакомиться сразу с тремя выставками:
— Выставка современного владимирского художника, книжного графика, иллюстратора и оформителя Сергея Ермолина «Станковая и книжная графика» (6+).
— Выставка «Офорт» (6+), посвященная 80-летнему юбилею известного владимирского графика Бориса Французова, продлена до 26 июля. Кроме виртуозных работ мэтра, в экспозиции представлены талантливые работы современных владимирских графиков Юрия Ткачева, Михаила Кочешкова и Владимира Нилова.
— Выставка петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» (6+) была открыта в интернет-пространстве в День памяти и скорби. Живописец представляет не только суровые пейзажи города в годы войны, но раскрывает эмоциональное состояние людей, вовлеченных в разрушительную стихию происходящих событий.
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Муромский историко-художественный музей
10 июля в 16.00 – виртуальная экскурсия «EXPONATUS Kids. Музыкальная шкатулка» (6+). Во время экскурсии вы узнаете много интересного об этих необыкновенных предметах: как они работают, как устроен внутренний механизм, каких размеров они бывают и из каких пород дерева изготавливаются. Также вы познакомитесь с музыкальной шкатулкой из коллекции Муромского музея, узнаете, сколько ей лет и даже услышите мелодии, которые она исполняет.
Виртуальная экскурсия будет выложена на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
10 июля в 14.00 — онлайн-экскурсия по персональной выставки работ О. Морозовой «Рукотворные чудеса» (6+). На выставке представлено более 50 работ, выполненных в разных техниках: вышивка бисером, вышивка атласными лентами, пейп-арт (изделия из салфеток), канзаши (изделия из атласных лент), джутовая филигрань. Онлайн-экскурсию проводит сама автор выставки О. Морозова (Вязники).
Выставка «Рукотворные чудеса» доступна теперь не только в онлайн-формате. Увидеть удивительные работы, сделанные руками красивой женщины, теперь можно и воочию. Двери Музея технической мысли «Марфа-Посадница» (Дом Морозова) открыты с 07 июля т.г. по следующему графику работы: понедельник – выходной, вторник — пятница, воскресенье — с 10.00 до 17.00, суббота — с 11.00 до 19.00.
11 июля в 14.00 – видеорепортаж телеканала НТВ «Гороховец: традиции русского купечества» (6+). Авторский проект «Готовим с Алексеем Зиминым» раскрывает не только множество полезных секретов об изысканной и вкусной еде, но и предлагает вспомнить традиции русского купечества.
Адреса интернет-страничек музея:
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Областная научная библиотека
10 июля — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Выставка книг «И грянул бой. Полтавский бой!..» (16+) как раз и посвящена этому событию.
Видеопрезентация книги Светланы Биткиной «Сто тысяч слов» (16+). На примере конкретных сюжетов в ней дается откровенная и бескомпромиссная оценка роли журналистики и миссии журналиста в современном обществе. О книге говорят коллеги и друзья Светланы Алексеевны, демонстрируются фотографии из семейного архива.
11 июля в 18.00 – мастер-класс «Шоколадница» в студии «ЛЕВ»: как правильно дарить шоколад (0+).
Адреса интернет-страничек библиотеки:
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Областной киноцентр
Владимирский областной киноцентр приглашает всех желающих на мастер-класс по анимации доцента, декана факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елены Яременко Георгиевны (6+). Она детально объясняет, что представляет собой профессия режиссера мультимедиапрограмм.
На страницах киноцентра в соцсетях также можно посмотреть работы участников областного открытого фестиваля короткометражного кино «Киностарт» ко Дню любви, семьи и верности (6+). Вы увидите фильмы «Секреты семейного счастья», «Дело всей жизни», «Крепка семья традициями», «Семья – бесценный дар» народной кинофотостудии «Фрагмент» (г. Киржач). В тематике фильмов, снятых студией, тема сохранения семейных ценностей — основополагающая.
Адреса интернет-страничек киноцентра:
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: footage.framepool.com
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