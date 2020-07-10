Жаркие онлайн-трансляции ждут владимирцев в выходные

10 июля в 16.00 — трансляция экскурсии по выставке заслуженного работника культуры РФ, признанного мастера акварели Виктора Шамаева (0+). В 2019 году он отметил крупный юбилей – 90-летие, несмотря на свой возраст, продолжил заниматься творчеством, встречаться с молодёжью и вдохновлять ее своим трудолюбием. О нем и его творческих достижениях расскажет директор Центра пропаганды изобразительного искусства Андрей Александров.

Трансляция состоится на официальной странице Центра ИЗО в социальной сети «ВКонтакте».

4 июля Центр ИЗО открыл свои двери для посетителей. Гости и жители Владимира после долгого перерыва смогут ознакомиться сразу с тремя выставками:

— Выставка современного владимирского художника, книжного графика, иллюстратора и оформителя Сергея Ермолина «Станковая и книжная графика» (6+).

— Выставка «Офорт» (6+), посвященная 80-летнему юбилею известного владимирского графика Бориса Французова, продлена до 26 июля. Кроме виртуозных работ мэтра, в экспозиции представлены талантливые работы современных владимирских графиков Юрия Ткачева, Михаила Кочешкова и Владимира Нилова.

— Выставка петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» (6+) была открыта в интернет-пространстве в День памяти и скорби. Живописец представляет не только суровые пейзажи города в годы войны, но раскрывает эмоциональное состояние людей, вовлеченных в разрушительную стихию происходящих событий.