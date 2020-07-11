Жара возвращается во Владимирскую область

Жаркая погода возвращается во Владимирскую область после небольшого похолодания. Уже сегодня днем воздух прогреется до +28 градусов. Еще жарче в воскресенье, 12 июля. В этот день температура приблизится к 30-градусной отметке. Около 30 градусов ожидается и в начале рабочей недели.

— Температура будет выше нормы на три-четыре градуса. В общем, вновь возвращение жаркой погоды, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночи также будут по-южному теплыми.

Однако период аномальной жары будет коротким, отметил метеоролог. Уже к середине следующей недели температура воздуха вновь понизится. В среду, по данным популярных погодных пабликов, уже прогнозируется не выше 20 градусов и дожди.

А пока, чтобы жаркая погода не причинила вреда, медики рекомендуют относиться внимательнее к своему здоровью. Перед выходом на улицу рекомендовано не забывать про головной убор. Также следует больше пить воды, а еще помнить о правилах отдыха на водоемах. Ранее «Призыв» сообщал, что на карьере в Петушинском районе утонула женщина.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»