Жара возвращается! Список пляжей близ Владимира, где можно отдохнуть с детьми

Это лето, к сожалению, как и в прошлом году, обилием жарких дней не радует. Но временные «островки» тепла всё же случаются. Вот и сейчас многие владимирцы, особенно дети, ждут, когда же закончится это дождливая пора и можно будет вновь отправиться на водоем. Хотя из-за пандемии купальный сезон в этом году так и не был официально открыт. Но это мало кого останавливает, если за окном +30. Кстати, синоптики обещают потепление в конце июля. Насколько прогнозы окажутся верными, мы узнаем совсем скоро. А пока я расскажу о своем личном топ-3 водоемов, где можно отдохнуть с детьми.

Карьеры на Улыбышево

Карьеры на Улыбышево лично для меня в детстве были просто мечтой, настоящим изумрудным морем рядом с Владимиром. И после реки Содышки поплавать на карьерах было верхом блаженства. Я помню, что ещё лет 20 назад здесь купались единицы. Мы с родителями или друзьями добирались сюда на рейсовых автобусах, выходили на остановке напротив кладбища. И соседство это нисколько не пугало. Пляжи здесь были чистыми. Настоящие песчаные безлюдные барханы. Сейчас, конечно, всё изменилось. Почти в каждой семье есть машина, и на водоем все добираются именно на собственном авто. Береговая линия изрезана колеями. А вечером в жаркие будни бывает, что здесь едет целая вереница машин друг за другом. Обязательно гремит музыка. Чуть ли не каждая пятая компания жарит шашлыки, здесь же стоят кальяны и валяются мусорные кучки, возможно, оставленные предыдущими отдыхающими. Конечно, про тихий культурный отдых здесь можно забыть.

Но почему люди едут сюда, в том числе и мы? Потому что природа здесь всё ещё не потеряла своей притягательности. Озеро, путь уже и не такое прозрачное, как раньше, окружено елями и соснами. Весь берег – это песок. Можно закрыть глаза и представить себя на море. Но заход пологий не везде. С детьми нужно выбирать место. Мы всегда проезжаем максимально дальше по береговой линии.

Ещё есть вариант отправиться на дальние карьеры. Для этого нужно добраться до остановки «Сады» в сторону Радужного, пересечь железнодорожный переезд. Но при выборе детского пляжа стоит отдать предпочтение дороге через сады. Придётся идти пешком, потому что есть шлагбаум. Зато пляж очень пологий и удобный. Машин, громкой музыки и мусора нет. Здесь в основном отдыхают дачники. На другой стороне есть тоже песчаный пляж, до которого прямиком можно добраться на машине. Но там купаться с детьми, которые не умеют плавать, небезопасно, потому что уже рядом с берегом глубоко.

Озеро Семязино

Этот водоем — одно из самых доступных мест для отдыхающих. И это большой плюс. Сюда можно попасть пешком. Для этого необходимо доехать до гипермаркета «Лента» и спуститься вниз. Расстояние — около 500 метров. Это всего 10 минут ходьбы.

Преимущество этого пляжа – наличие спасательного пункта. У дежурного есть все необходимое на случай ЧП, в том числе медицинская аптечка.

Место для детей огорожено буйками, как в детском загородном лагере. Заход плавный, песчаный. Водоем неглубокий, здесь быстро нагревается вода. И частенько, кстати, плавают уточки.

Из минусов можно отметить всё-таки непродолжительную пляжную зону. Песчаная насыпь соседствует с глиной и камышами. Поэтому в жару здесь народ скапливается, как в муравейнике. Поэтому полежать и погреться на песочке удастся не всем. Придется расположиться на траве.

Пляж у храма Покрова на Нерли

На мой взгляд, самое выигрышное место для отдыха с детьми. Это прогулка до Нерли от Боголюбово. Идти к водоему придется по вымощенной каменной дорожке в сторону древнего храма Покрова на Нерли. Сразу скажу, что выбор не для ленивых. Первое испытание – надземный железнодорожный переход со множеством ступеней.

Прогуляться на солнышке предстоит чуть больше километра. Это занимает минут 15-20. Зато пейзажи по дороги просто великолепны! Аромат Боголюбовского луга, красивейшие валы из сена, на которые так и хочется залезть и сфотографироваться.

Слева от церкви есть узенькая тропинка, она как раз и приведет вас к речке. Пляж здесь песчаный, вода теплая, а течение совсем небольшое. Ребятня собирает по берегу ракушки, строит песчаные замки. А за спиной отдыхающих сияет на солнце величественный храм. До противоположного берега метров 30-40. По Нерли часто проплывают катера с туристами на борту. Пляж не особо многолюдный, потому что, как вы поняли, идти пешком до него захочет не каждый.

Обратная дорога после купания не особенно утомительна. По крайней мере, мои дети (4 и 8 лет) в пути не ноют и с радостью готовы посетить этот водоем вновь. Если вы голодны и не взяли с собой еды, то рядом с надземным переходом работает ларек с хот-догами и напитками.

В общем, у нас есть немало мест, где можно бюджетно отдохнуть, позагорать и покупаться вблизи города. Осталось дождаться жаркой погоды и открытия купального сезона! Может, все же откроют?

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»