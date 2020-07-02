Жара уверенно возвращается во Владимирскую область

Синоптики обещают жаркую погоду. В начале следующей недели температура воздуха во Владимирской области достигнет отметки +29 градусов. Это данные популярных погодных пабликов. Столичные же синоптики и вовсе заверяют, что температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Уже завтра, 3 июля, ожидается +27 в дневные часы. Такая же температура прогнозируется и в грядущие выходные.

При этом будет облачно, временами дожди.

Если говорить о погоде на июль в целом, то, по данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура на большей части территории России превысит норму на один-полтора градуса. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики обращают внимание на то, что жаркая погода не безопасна для здоровья, а потому советуют перед выходом на улицу не забывать про головной убор. Также следует больше пить воды, а еще помнить о правилах отдыха на водоемах. Только за минувшие выходные во Владимирской области утонули два человека. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»