Жалобы ООО «ЖРЭП №8» на действия организатора торгов – управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира признаны необоснованными

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступили жалобы ООО «ЖРЭП №8» на действия конкурсной комиссии организатора торгов – УЖКХ г. Владимира при проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:

— Владимирская обл., г. Владимир, Заклязьменский, ул. Зеленая, д. 12

— Владимирская обл., г. Владимир, ул. Новгородская, д.39а

— Владимирская обл., г. Владимир, ул.Стасова, д.3/1

Заявитель считает, что основание, указанное в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 18.06.2020 (по каждому извещению) является необоснованным, отклонение заявки общества – незаконным.

Жалобы Комиссией Владимирского УФАС России были рассмотрены по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дел жалобы ООО «ЖРЭП №8» признаны необоснованными.