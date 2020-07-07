Жалоба ЗАО «БАЛАМА» признана частично обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку легкого защитного костюма Л-1 для нужд государственного казенного учреждения Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

Заявитель считает, что Заказчиком установлено ограничивающее, невыполнимое требование о предоставлении протокола испытаний на товар при поставке товара. Протокол испытаний не относится к документам, подтверждающим качество товара и, что протокол испытаний является документом, на основании которого был выдан сертификат соответствия требованиям Технического регламента.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ЗАО «БАЛАМА» на действия заказчика при проведении электронного аукциона частично обоснованной (в части излишне установленного заказчиком в проекте государственного контракта требования о подтверждении качества товара протоколом испытаний), а также признать комиссию по проведению электронного аукциона нарушившей требования статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.