Жалоба предпринимателя признана не обоснованной, но заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ИП «С…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для нужд администрации Собинского района.

Заявитель пояснил, что его заявке было отказано в доступе к участию в электронном аукционе в следствии непредоставления информации или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной документацией об электронном аукционе и требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — в заявке участника непредставление информации (не указаны конкретные показатели товара (Длина линейки)

По мнению ИП «С…» она заполнила заявку в соответствии с положениями аукционной документации, в том числе согласно инструкции по заполнению заявки утвержденной заказчиком.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ИП «С…» не обоснованной, но вместе с тем, признать заказчика – администрацию Собинского района нарушившим требования частей 1,2 статьи 33, пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.