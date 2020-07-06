Жалоба ООО «Здравсервис» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Здравсервис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Цитиколин, Холина альфосцерат, Мельдоний для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира»

Заявитель считает, что протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе первая часть заявки ООО «Здравсервис» на участие в аукционе была признана не соответствующей документации об аукционе, в частности в заявке участника обнаружено несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (в одной из позиций заявки показатели товара не соответствуют (лекарственная форма).

ООО «Здравсервис» считает указанное решение аукционной комиссии не соответствующим требованиям законодательства и подлежащим отмене.

Изучив представленные пояснения и документы, комиссия сделала вывод, что участником ООО «Здравсервис» указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

Таким образом, комиссия Владимирского УФАС России в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию при проведении данной закупки, нарушений не установила и приняла решение о признании жалобы необоснованной.