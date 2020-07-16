Жалоба ООО «Вектор Групп» признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Вектор Групп» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Панфилово, д. Пахомово для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Вектор Групп» обоснованной, признать аукционную комиссию нарушившей требования пункта 2 части 6, части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.