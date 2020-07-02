Жалоба ООО «Трекс-медиа» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Трекс-медиа» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение оборудования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», национального проекта «Образование» для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия при рассмотрении первых частей заявок неправомерно отклонила и признала не соответствующей его заявку, а также что в Приложении № 2 к документации рассматриваемого электронного аукциона «Техническое задание» указаны требования к кэш-памяти процессора не менее «…» ГБ с опечаткой в виду того, что в настоящее время не производятся процессоры с таким объемом памяти, следовательно, нельзя требовать соответствие товара несуществующим характеристикам.

Изучив представленные пояснения и документы, проведя анализ рынка персональных компьютеров – ноутбуков, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что на рынке данного оборудования не имеется ноутбуков с кэш памятью процессора, выраженной в Гигабайтах. Следовательно, данная характеристика указана заказчиком необъективно.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия приняла решение признать заказчика нарушившим требования части 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а жалобу не обоснованной.